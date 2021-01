Κόσμος

Κυπριακό: Επικοινωνία Αναστασιάδη - Μπορέλ

Τι ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ, με επίκεντρο το Κυπριακό, είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον κ. Μπορέλ για τις τελευταίες σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης και της άτυπης Διάσκεψης που αναμένεται να συγκληθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τις πρωτοβουλίες που ο ίδιος έχει αναλάβει.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος, αναφέρει ότι σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με την Ειδική Απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ, ως επίσης και τις τελευταίες προτάσεις που έχει υποβάλει προς τον κo Γκουτέρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και σειρά Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ και στη βάση των αρχών και αξιών της Ε.Ε..

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τόνισε επίσης τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της Ε.E. στη νέα προσπάθεια, σύμφωνα και με τα συμπεράσματα προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανάγκη στοχοπροσήλωσης στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού, στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, επαναλαμβάνοντας την ισχυρή βούλησή του για την επανέναρξη ενός γόνιμου διαλόγου από το σημείο που διακόπηκε, στη Διάσκεψη του Κρανς Μοντανά και σύμφωνα με τη συναντίληψη των δύο ηγετών με τον γενικό γραμματέα στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο Βερολίνο.

Περαιτέρω, ζήτησε εκ νέου τη στήριξη του Ύπατου Εκπροσώπου όσον αφορά στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή και τον τερματισμό των έκνομων μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, είτε επί του εδάφους στην Αμμόχωστο, είτε στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και των εμπρηστικών δηλώσεων από μέρους της Τουρκίας, που δεν υποβοηθούν στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος, ειδικά στην κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε.

Από δικής του πλευράς, ο κoς Μπορέλ μετέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την έμπρακτη στήριξη της Ένωσης για την ταχεία επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και εντός των παραμέτρων του Οργανισμού, δηλώνοντας ταυτόχρονα την ετοιμότητα της Ε.Ε. να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή.