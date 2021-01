Κόσμος

Λαβρόφ υπέρ Ελλάδας: Δικαίωμα η επέκταση έως και 12 μίλια

Το μήνυμα του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών σε Αθήνα και Λευκωσία.

«Η Ρωσία έχει πολύ θερμές, στενές σχέσεις και πνευματικούς δεσμούς με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε στην ετήσια συνέντευξη Τύπου, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησογραφικό πρακτορείο TASS και αναρτήσεις της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφερόμενος στο εύρος των χωρικών υδάτων, διαμήνυσε ότι από τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας απορρέει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να τα καθορίσει έως και 12 μίλια.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε απολύτως νόμιμη απόφαση την ανακοίνωση της Ελλάδας ότι διευρύνει την αιγιαλίτιδα ζώνη και προσέθεσε: «Άλλο πράγμα, όταν τα χωρικά ύδατα που καθορίζει ένα κράτος έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα ενός γειτονικού κράτους. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτά τα συμφέροντα είναι νόμιμα σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν λύσεις μέσω διαλόγου και ισορροπίας συμφερόντων».

Περαιτέρω, κάλεσε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου να επιλυθούν μέσω διαλόγου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας για τις διερευνητικές επαφές μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στα τέλη Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι είναι πολύ σωστός τρόπος, με τον οποίο πρέπει να συζητούνται και να επιλύονται τα προβλήματα.

Επιπροσθέτως, επισήμανε πως κανείς δεν θέλει στρατιωτικές πράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και προσέθεσε ότι εάν «η Ρωσία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε οτιδήποτε, να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις της με τις εμπλεκόμενες χώρες, είμαστε έτοιμοι, εάν βέβαια σε μας απευθυνθεί αίτημα να το κάνουμε». Επίσης, όπως επισημαίνεται στις ίδιες αναρτήσεις της ρωσικής πρεσβείας, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Σημείωσε πως δεν βλέπει κανένα λόγο για τον οποίο αυτές οι χώρες θα μπορούσαν να πεισθούν ότι η Ρωσία είναι αντίπαλός τους ή εφαρμόζει μη φιλική πολιτική προς αυτές τις χώρες και συμπλήρωσε: «Οι Αμερικανοί προσπαθούν να τους πείσουν, αλλά οι λογικοί πολιτικοί βλέπουν όλο το υπόβαθρο, δηλαδή ότι ο στόχος είναι να καλλιεργηθεί η εικόνα της Ρωσίας ως εχθρού. Δεν υπάρχει διπλωματία σ’ αυτό, αλλά ο ωμός δημόσιος εξαναγκασμός. Αμερικανοί διπλωμάτες σε όποια χώρα υπηρετούν σε αντίθεση με όλους τους κανόνες δεν διστάζουν να ζητούν ανοιχτά τον τερματισμό της συνεργασίας με τη Ρωσία».