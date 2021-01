Κόσμος

Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Κόντε

Την Τρίτη κρίνεται το μέλλον της κυβέρνησης του Τζουζέπε Κόντε.

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε έλαβε απόψε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή της Ρώμης. 321 Βουλευτές υπερψήφισαν την κυβέρνηση, 259 την καταψήφισαν και 27 απείχαν από την ψηφοφορία.

Όπως είχαν ήδη κάνει γνωστό, τα μέλη του κόμματος "Ζωντανή Ιταλία", του Ματέο Ρέντσι, επέλεξαν την αποχή και το ίδιο ενδέχεται να συμβεί αύριο στην Γερουσία.

Ως γνωστόν, η αυριανή ψήφος των γερουσιαστών θα είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της κυβέρνησης Κόντε. Τις τελευταίες ώρες, πολλοί αναλυτές θεωρούν πιθανό ότι η κυβερνητική συμμαχία θα καταφέρει να εξασφαλίσει και αύριο την μάχη της Γερουσίας, χωρίς όμως, να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία των εκατόν εξήντα ενός ψήφων.