Κορονοϊός: Οι ΚΑΔ σε αναστολή και όσοι επαναλειτουργούν

Πώς θα γίνει η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στην «Εργάνη».

Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που τελούν σε αναστολή λειτουργίας και αυτούς που επαναλειτουργούν και πλήττονται για την περίοδο 18-25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευκρινίζοντας παράλληλα πώς θα γίνει η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 15/1/2021 ανακοίνωσης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021, παρατίθενται παραρτήματα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια, καθώς και με τους ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 18/1/2021 έως 25/1/2021.