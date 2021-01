Κόσμος

Διευθυντής σχολής κατηγορείται για βιασμούς φοιτητριών

Για οχτώ βιασμούς φοιτητριών κατηγορείται διευθυντής δραματικής σχολής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από διάσημη ηθοποιό που μίλησε δημόσια για το δράμα της μετά από εννέα χρόνια

Συγκλονίζει την Σερβία η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης φοιτητριών ιδιωτικής δραματικής σχολής από τον διευθυντή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε προχθές όταν η διάσημη, 26χρονη, ηθοποιός Μίλενα Ραντούλοβιτς αποκάλυψε, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Blic» του Βελιγραδίου, ότι ο διευθυντής και ιδιοκτήτης της δραματικής σχολής που φοιτούσε, Μίκα 'Αλεκσιτς, την βίασε, επανειλημμένως, όταν ήταν σε ηλικία 17 ετών. Η αποκάλυψη αυτή ενεθάρρυνε και άλλες γυναίκες που φοίτησαν στην ίδια σχολή και κατηγόρησαν τον 'Αλεκσιτς για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ανώτατος εισαγγελέας του Βελιγραδίου διέταξε χθες την σύλληψη του 'Αλεκσιτς και σήμερα κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 'Αλεκσιτς αφορούν οχτώ υποθέσεις βιασμού και εφτά υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτητριών εκ των οποίων η μία ήταν ανήλικη όταν διαπράχθηκαν οι αξιόποινες πράξεις από τον ύποπτο.

Στην δραματική σχολή του Μίκα 'Αλεκσιτς έχουν φοιτήσει περισσότερα από 3.000 παιδιά πολλά εκ των οποίων αργότερα εισήχθησαν στην Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και σήμερα είναι καταξιωμένοι ηθοποιοί. Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και κάλεσε όλα τα θύματα να προσέλθουν για να καταθέσουν.

Ο Μίκα 'Αλεκσιτς είναι σκηνοθέτης και την περίοδο του πολέμου στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας ήταν κινηματογραφιστής της παραστρατιωτικής ομάδας που διοικούσε ο κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου Ζέλικο Ραζνάτοβιτς - Αρκάν. Το 1993 είχε θέση υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές με το Κόμμα Σερβικής Ενότητας (SSJ) του Αρκάν αλλά δεν εξελέγη. Στο χώρο της υποκριτικής είχε την φήμη του «δικτυωμένου σκηνοθέτη» που μπορούσε να εξασφαλίσει λαμπρή καριέρα στους φοιτητές του γι αυτό και πολλοί γονείς επέλεγαν την σχολή του για να στείλουν τα παιδιά τους.