Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Αργεντινή (βίντεο)

Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την επαρχία Σαν Χουάν της Αργεντινής, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται σε απόσταση 31 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Ποκίτο. Το χτύπημα του Εγκέλαδου σημειώθηκε στις 04:46, ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 10 χιλιομέτρων.

Δεν είναι γνωστό ακόμη εάν η σεισμική δόνηση προκάλεσε θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.