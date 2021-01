Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: “Καμπανάκι” από τους επιστήμονες για αυστηρότερο lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εισηγήθηκαν την επείγουσα λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αναχαίτιση της επέλασης του ιού.

Την κατεπείγουσα λήψη ακόμη αυστηρότερων μέτρων περιορισμού, ακόμη και «απόλυτο lockdown της κοινωνίας», συνέστησαν στην Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και στους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, επιστήμονες που συμβουλεύουν την Κυβέρνηση στην διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, η ομάδα των ειδικών που συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας με την Καγκελάριο και τους 16 επικεφαλής των τοπικών κυβερνήσεων εν όψει της λήψης, σήμερα, αποφάσεων για το προσεχές διάστημα, εισηγήθηκε την εφαρμογή αυστηρότατου lockdown, απευθύνοντας έκκληση να μην υπερτιμηθεί η τάση μείωσης των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα.

Οι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, Λόταρ Βίλερ, και ο διευθυντής του Τμήματος Μικροβιολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Charite στο Βερολίνο, Αντρέας Ντίφενμπαχ, επέστησαν στους πολιτικούς την προσοχή κυρίως στον κίνδυνο από τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, που έχουν μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης. «Η μοναδική δυνατότητα πλέον είναι η περαιτέρω μείωση των επαφών και ο περιορισμός των μετακινήσεων», συνέστησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου RND, με σημείο αιχμής την επέκταση της εργασίας στο σπίτι. Το RND μεταδίδει ακόμη ότι στους κύκλους των τοπικώμκυβερνήσεων συζητούνται ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας και το κλείσιμο των σχολείων μακροπρόθεσμα.

Η Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Κορνέλια Μπετς, η οποία συμμετείχε στην συνάντηση, υποστήριξε, σύμφωνα με την Bild, ότι η συζήτηση για την πανδημία θα πρέπει πλέον να γίνει διαφορετικά, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν ότι τα μέτρα περιορισμού είναι προς το συμφέρον τους, ενώ τόνισε ότι οι κανόνες που επιβάλλονται πρέπει να είναι απλούστεροι.

Η Καθηγήτρια Γενετικής, Μέλανι Μπρίνκμαν, προειδοποίησε από την πλευρά της για τον κίνδυνο το 2021 να είναι χειρότερο από το 2020, «εάν δεν δράσουμε άμεσα» και σημείωσε ότι το εμβόλιο δεν θα βοηθήσει πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Καθηγητής Φυσικής Μίχαελ Μάιερ-Χέρμαν εκτίμησε ακόμη ότι, εάν τώρα ανοίξουν σχολεία και επιχειρήσεις, είναι αδύνατον τα κρούσματα να πέσουν κάτω από 50 ανά 100.000 κατοίκους. «Υπολογίζω ότι θα είναι μεταξύ 50 και 100. Και αυτή είναι η ακριβότερη συνταγή για την οικονομία», είπε χαρακτηριστικά. Αν, αντιθέτως, το lockdown παραταθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου, τότε γύρω στις 10 Μαρτίου η Γερμανία θα μετρά 50 κρούσματα, επεσήμανε, εξηγώντας ωστόσο ότι αυτά τα μέτρα δεν βοηθούν ιδιαίτερα να περιοριστούν οι συνεχείς μεταλλάξεις του ιού. «Το μόνο που μπορεί τώρα να βοηθήσει είναι ένα απόλυτο κλείσιμο της κοινωνίας. Με κάτι τέτοιο, στις αρχές Μαρτίου θα φτάναμε στα 10 κρούσματα», ανέφερε.

Η Καγκελάριος Μέρκελ θα έχει το απόγευμα νέα τηλεδιάσκεψη με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να ληφθούν ενδεχομένως νέα μέτρα περιορισμού.

Οι αποφάσεις δεν αναμένεται να είναι εύκολες: όπως έχει διαρρεύσει, υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Κατά τη Bild, οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και νεοεκλεγέντος αρχηγού του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Άρμιν Λάσετ, εισηγούνται τη χαλάρωση των μέτρων, λόγω «κόπωσης της κοινωνίας» και αντιμετώπιση τυχόν εξελίξεων κατά περίπτωση.

Από την άλλη πλευρά, ο αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD) υποστήριξε χθες ότι το ισχύον lockdown πρέπει να παραταθεί για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη.