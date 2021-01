Κόσμος

Το “αντίο” της Μελάνια Τραμπ στους Αμερικανούς (βίντεο)

Η παράδοση που «προσπέρασε» ακολουθώντας τη γραμμή του άνδρα της και τα μηνύματα που έστειλε…λίγο αργά.

Με ένα βίντεο στο Twitter αποχαιρέτισε τον αμερικανικό λαό η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, δύο μέρες πριν από την αποχώρηση του συζύγου της, Ντόναλντ, από το Λευκό Οίκο.

Αν και ευχαρίστησε τους πολίτες για τη «μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», δεν έκανε καμία αναφορά στον Τζο Μπάιντεν.

«Έχω εμπνευστεί από απίστευτους Αμερικανούς σε όλη τη χώρα μας, οι οποίοι ανύψωσαν τις κοινότητές μας μέσω της καλοσύνης και της δύναμής τους, της ευγένειας και της ευλογίας», ανέφερε η Μελάνια και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι αξέχαστα, καθώς ο Ντόναλντ κι εγώ περάσαμε το χρόνο μας στο Λευκό Οίκο. Σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που πήρα στο σπίτι με την καρδιά μου και τις απίστευτες ιστορίες αγάπης, πατριωτισμού και αποφασιστικότητας».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ενθάρρυνε επίσης, τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν την «προσοχή και την κοινή λογική» τους, ώστε να συνεχίσουν να μάχονται κατά του κορονοϊού και αναφέρθηκε και στην καμπάνια της «Be Best».

«Ζητώ από κάθε Αμερικανό να γίνει πρεσβευτής του καλού και να επικεντρωθεί σε αυτά που μας ενώνουν, να ξεπεράσει αυτά που μας χωρίζουν. Να διαλέγει πάντα την αγάπη από το μίσος, την ειρήνη από τη βία και τους άλλους πριν από τον εαυτό του».

Ένα ακόμα έθιμο που «παρέκαμψε» η Μελάνια ήταν το ότι δεν κάλεσε την επόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν για ξενάγηση στο Λευκό Οίκο, όπως είθισται να γίνεται στη μετάβαση από τον έναν Πρόεδρο στον άλλο.

Αλλά η κίνησή της αυτή συνάδει με του Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Θα είναι ο πρώτος απερχόμενος Πρόεδρος, ο οποίος μετά από 152 χρόνια δεν θα παραστεί στην τελετή, αλλά θα φύγει για τη Φλόριντα λίγες ώρες πριν ορκιστεί ο Μπάιντεν.