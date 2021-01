Κόσμος

Χιόνια στη ρημαγμένη από το σεισμό Κροατία (εικόνες)

Ακόμα δεν έχουν συνέλθει από τα Ρίχτερ οι Κροάτες και ήρθε η σφοδρή κακοκαιρία.

Με αρνητικές θερμοκρασίες και χιόνια είναι αντιμέτωπες πολλές από τις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό 6,3 Ρίχτερ και προκάλεσε το θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμα.

Πολλές πόλεις για χωριά έχουν γίνει συντρίμμια, με τα σπίτια να είναι πλέον χαλάσματα.

«Πρέπει να αισθανόμαστε καλά..έχουμε να φάμε και να πιούμε, έχουμε που να κοιμηθούμε κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για τα υπόλοιπα, το σπίτι, κάτι θα γίνει», δήλωσε ένας κάτοικος, εκφράζοντας την αισιοδοξία του.

Προβλήματα όμως προκάλεσε η κακοκαιρία και στην κίνηση των οχημάτων, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους διασώστες.

Δεν είναι λίγοι οι Κροάτες που έχασαν τα σπίτια τους από το σεισμό και διαμένουν σε σκηνές, αυτοκίνητα και πρόχειρα καταλύματα, κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες και παγετό.