Παναγιώτης Γιαννάκης: Η λαμπρή καριέρα, ο Γκάλης και ο Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ο “δράκος” του ελληνικού μπάσκετ σε μία σπάνια εξομολόγηση, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο “Ενώπιος Ενωπίω”.