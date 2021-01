Κοινωνία

Ασκητής: Δεν υπάρχει “άργησε” στην καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νευρολόγος – ψυχιάτρος μίλησε για το βιασμό και τις συνέπειες που έχει για το θύμα.

Για το μεγάλο ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Θάνος Ασκητής.

Ο νευρολόγος- ψυιχίατρος, περιέγραψε τη σεξουαλική κακοποίηση ως μία διπλή κατάσταση: από τη μεριά του θύτη ως ένας τρόπος επιβολής της εξουσίας και από την πλευρά του θύματος ως υποταγή.

«Το σεξ χρησιμοποιείται ως όπλο από τον ανώτερο προς τον κατώτερο», ανέφερε σχετικά.

Όσο αφορά στο χρόνο καταγγελίας, απάντησε πως «δεν υπάρχει καμία λογική «άργησε», εξηγώντας ότι, χρειάζεται επεξεργασία από το θύμα που αποκτά ψυχολογικό τραύμα από τη σεξουαλική κακοποίηση. «Είναι μετατραυματικό στρες», περιέγραψε και ανέφερε και τη λογική του «τα ήθελες» που μπορεί για χρόνια μετά την κακοποίηση να ακούσει το θύμα.

«Όσο ανοίγεται και μιλάει η γυναίκα, δεν προσβάλλουν τη γυναίκα, αλλά τον ίδιο που χρησιμοποιεί την εξουσία του για να ικανοποιήσει την σεξουαλικότητά του, υποτάσσοντας άτομα», τόνισε καταλήγοντας.