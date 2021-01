Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Φοβερό ματς κόντρα σε Χάρντεν-Ντουράντ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Giannis δεν κατάφερε να χαρίσει τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς το “δίδυμο-φωτιά” των Μπρούκλιν Νετς ήταν σε μεγάλα κέφια.

Εντυπωσιακό ματς διεξήχθη στo Barclays Center, όπου το Μπρούκλιν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο Μιλγουόκι με 125-123, με τον Κρις Μίντλετον να χάνει στο τέλος την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος για τα “ελάφια” και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (11/20 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/8 βολές), 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 40 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ καλός ήταν και οι Τζρού Χόλιντεϊ με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όπως και ο Κρις Μίντλετον με 25 πόντους, 4 ριμπαόυντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Για το Μπρούκλιν, οι Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ ήταν εντυπωσιακοί, με τον πρώτο να έχει 34 πόντους (10/15 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ και 12 ασίστ και τον δεύτερο να έχει 30 πόντους (8/17 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/9 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 μπλοκ.

Με αυτή την ήττα οι Μπακς έπεσαν στο 9-5 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, πίσω από τους Μπόστον Σέλτικς (8-4). Στην 5η θέση της Ανατολής ανέβηκαν οι Νετς, που έχουν πλέον ρεκόρ 9-6.

The Greek Freak with a near-triple double:



34 PTS | 12 REB | 7 AST pic.twitter.com/DbDGOFx5Jl — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2021