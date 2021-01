Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Πολικές θερμοκρασίες στην χώρα

Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος έπεσε στους -19. Που χρειάζονται αλυσίδες και που έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέσβος.

Επιμένει το δριμύ ψύχος στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κατά τόπους επικρατεί ισχυρός παγετός, με τον υδράργυρο στη Φλώρινα να κάνει «βουτιά» στους -16 βαθμούς Κελσίου, ενώ και σήμερα σχολεία σε αρκετές περιοχές παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι χαμηλότερες τιμές από την αρχή της ημέρας καταγράφηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και ειδικότερα στην Κοιλάδα (-19 βαθμοί), στο Μεσόβουνο, την Κίτρινη Λίμνη και τη Βλάστη (-17 βαθμοί Κελσίου). Στους -15 βαθμούς η θερμοκρασία στο Βαρικό Φλώρινας και στους -14 στην Πτολεμαΐδα και στο Νευροκόπι.

Στη δυτική Μακεδονία επικρατούν συνθήκες ολικού παγετού, δηλαδή ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από το μηδέν όλο το 24ωρο.

Αρνητικές τιμές καταγράφονται από το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο υδράργυρος έδειξε νωρίτερα -1 βαθμό Κελσίου. Παρόμοιες θερμοκρασίες και στη Θράκη, με την χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας να καταγράφεται στο Διδυμότειχο (-7 βαθμοί).

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της βόρειας Ελλάδας και μόνο σε κάποια ορεινά σημεία της Φλώρινας, της Καστοριάς, της Ημαθίας, της Χαλκιδικής, του Κιλκίς και της Πέλλας απαιτείται χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Λέσβος

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, δηλαδή και οι δύο δήμοι του νησιού.

Η απόφαση σχετίζεται με τις ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης Τρίτης 12 Ιανουαρίου.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για το πού υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της χώρας και που χρειάζονται αλυσίδες (8:30):

Ποια σχολεία είναι κλειστά σε όλη τη χώρα

Αττική

Kλειστά θα παραμείνουν και σήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σε ορισμένους δήμους της Αττικής, όπου συνεχίζεται η χιονόπτωση και επικρατεί ισχυρός παγετός. Την απόφαση αυτή έλαβε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων δήμων.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μετά τη χθεσινή έντονη χιονόπτωση, είναι όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία

στους δήμους Ωρωπού και Διονύσου

στις δημοτικές ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού του δήμου Μαραθώνα

στις δημοτικές ενότητες Βιλλίων και Ερυθρών του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Η Περιφέρεια, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων, θα επαναξιολογήσει την κατάσταση το πρωί, ενώ συστήνει στους πολίτες, σε περιοχές που υπάρχει παγετός, να μετακινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες και συστάσεις των τοπικών αρχών.

Δήμος Αριστοτέλη

Κλειστά θα παραμείνουν και την, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, λόγω ολικού παγετού, τα Δημοτικά Σχολεία ,τα Νηπιαγωγεία , οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ σε έξι κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και συγκεκριμένα σε Αρναία, Στανό Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα και Μεγάλη Παναγία.

Στις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, για τους μαθητές των σχολείων που θα παραμείνουν κλειστά, προβλέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Δήμος Βοϊου

Με απόφαση του Δημάρχου Βοϊου κ. Χρήστου Ζευκλή, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, όλες οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βοϊου (Δημοτικά, Νηπιαγωγεία και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί), δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Δήμος Φλώρινας

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες), καθώς και λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορoνοϊού (υποχρέωση λειτουργίας των σχολικών μονάδων με ανοιχτά παράθυρα).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Νεστορίου

Με απόφαση του δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου θα είναι κλειστές τη Τρίτη 19 Ιανουαρίου, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Δήμος Άργους Ορεστικού

Με απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, οι Παιδικοί Σταθμοί, ο Βρεφικός Σταθμός, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Άργους Ορεστικού θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, λόγω ολικού παγετού. Για την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, αφού εκτιμηθεί η κατάσταση, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Δήμος Αμυνταίου

Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Άνθιμου Μπιτάκη, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, τα σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) του Δήμου Αμυνταίου, δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμου Σερβίων

Με απόφαση του Δημάρχου Σερβίων, λόγω ισχυρού παγετού, την Τρίτη 19-01-2021, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 1 ώρα αργότερα

Δήμος Εορδαίας

Λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, του ολικού παγετού και για την ασφάλεια των μαθητών, αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πτολεμαΐδας, του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πτολεμαΐδας, καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Δήμος Κοζάνης

Με απόφαση του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) και Ειδικής Αγωγής (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) του Δήμου Κοζάνης, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Δήμος Βελβεντού

Λόγω των υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού στην περιοχή μας και επειδή δεν είναι εφικτός ο τακτικός αερισμός των σχολείων τόσο για την αποφυγή του κορονοϊού όσο και άλλων κρυολογημάτων ή λοιμώξεων, ή ατυχημάτων το Δημοτικό Σχολείο, τα Νηπιαγωγεία και ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου μας θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Δήμος Έδεσσας

Κλειστά λόγω παγετού θα παραμείνουν σχολεία στο Δήμος Έδεσσας.

Η απόφαση πάρθηκε έπειτα από συνεννόηση του Δημάρχου με τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Νίκο Αγγελίδη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το pellanews.gr, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 19-1-2021 λόγω παγετού οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται παρακάτω:

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φωτεινής

Νηπιαγωγείο Αγίας Φωτεινής

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου

Δημοτικό Σχολείο Άρνισσας

Νηπιαγωγείο Άρνισσας

Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γραμματικού

Δημοτικό Σχολείο Παναγίτσας

Νηπιαγωγείο Παναγίτσας

Δημοτικό Σχολείο Περαίας

Νηπιαγωγείο Περαίας

Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κερασιάς

Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.

Δήμος Γρεβενών

Εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (ολικός παγετός) που συνεχίζουν να επικρατούν στην περιοχή μας, με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής) ενώ ανοιχτοί θα είναι μόνο οι Παιδικοί Σταθμοί για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Δήμος Καστοριάς

Με Απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς όλες οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου Καστοριάς (Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί), την Τρίτη 19 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστές λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μας.

Δήμος Δεσκάτης

Εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών (ολικός παγετός) που επικρατούν στην περιοχή μας, με απόφαση του Δημάρχου Δεσκάτης κ. Κορδίλα Δημητρίου δεν θα λειτουργήσουν τη Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Δεσκάτης.

Δήμος Καρδίτσας

Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Καρδίτσας κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 19-1-2021 τα Δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του Δήμου Καρδίτσας.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των συνθηκών ολικού παγετού που επικρατούν στην περιοχή μας, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας που επιβάλουν τα μέτρα προστασίας από τον COVID 19 (λειτουργία με ανοικτά παράθυρα, αποφυγή συγχρωτισμού στα διαλλείματα κλπ). Τα μαθήματα όπως προβλέπεται θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας, ανακοινώνει ότι τηνΤρίτη 19/01, θα παραμείνουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου, λόγω της έκτακτης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων (ολικός παγετός) που επικρατούν στην περιοχή μας.

Δήμος Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου, ανακοινώνει ότι την Τρίτη 19/01, θα παραμείνουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου, λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μας. Τα μαθήματα όπως προβλέπεται θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι παιδικοί σταθμοί θα είναι ανοιχτοί και θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Θηβαίων

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες, δυσμενείς συνθήκες λόγω της χιονόπτωσης και του ισχυρού παγετού, καθώς και των μέτρων που πρέπει να τηρούνται λόγω της πανδημίας και της επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή στους σχολικούς χώρους, ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά:

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Θηβαίων Τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θηβαίων Το Ειδικό Σχολείο (ΕΕΕΕΚ) Λουτουφίου»

Δήμος Δομοκού

Διακοπή λειτουργίας για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού, και Ξυνιάδος και του Παιδικού Σταθμού Δομοκού, για την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού στην περιοχή.

Τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος και ο Παιδικός Σταθμός Νέου Μοναστηρίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Διστόμου - Αράχωβας - Αντικύρας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα Δημοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας για την ασφάλεια των μαθητών.

Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων

Την Τρίτη 19-1-2021 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά), καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων.

Δήμος Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Περγάλιας Βασίλειος, αποφασίζει ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός) που υπάρχουν σε πολλές περιοχές του Δήμου Τανάγρας, την Τρίτη 19-1-2021

Τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί, σε ολόκληρη την Δ.Ε Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Πύλη), σε ολόκληρη την Δ.Ε. Ταναγρας (Ασωπία, Άρμα, Καλλιθέα, Τανάγρα, Αεροδρόμιο Τανάγρας) καθώς και στην Κοινότητα του Αγίου Θωμά της Δ.Ε. Οινοφύτων, θα παραμείνουν κλειστά.

Τα Δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί στο Σχηματάρι, την Οινόη τα Οινόφυτα και το Δήλεσι θα ξεκινήσουν από τις 10:00 το πρωί.

Δήμος Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη αποφασίζει να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία –Δημοτικά) ,καθώς και οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί του Δήμου Ορχομενού την Τρίτη 19-1-2021.

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Ψαθάς κλειστά θα παραμείνουν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, την Τρίτη 19/01 λόγω της κακοκαιρίας.

Δήμος Τρίπολης

Σε δηλώσεις του στο Arcadia Portal ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης ενημέρωσε ότι τα σχολεία στον Δήμο Τρίπολης θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν το μεσημέρι της Δευτέρας, είπε ο δήμαρχος.

Πάντως θα επικρατήσουν στον Δήμο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και έτσι κρίθηκε σκόπιμο τα παιδιά να μείνουν στο σπίτι και αύριο.

Δήμος Άργους - Μυκηνών

Για λόγους ασφάλειας των βρεφών και νηπίων, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και των χαμηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα την δημιουργία παγετού, με απόφαση Δημάρχου δίνετε παράταση στην ώρα έναρξης προσέλευσης νηπίων /βρεφών, για την Τρίτη 19-1-2021.

Η προσέλευση σε όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους –Μυκηνών θα γίνει στις 10:00 π.μ., προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετακίνηση των παιδιών και των γονέων.

Δήμος Καλαβρύτων

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, αποφασίζεται:

Η διακοπή των μαθημάτων, για τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Καλαβρύτων, καθώς και την διακοπή λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων, για το ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω των έκτακτων και ακραίων καιρικών συνθηκών (πυκνή χιονόπτωση, ολικός παγετός), που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου μας, από τις 16.01.2021 και οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά τις επόμενες ημέρες.

Δήμος Γορτυνίας

Με απόφαση, ο Δήμαρχος Γορτυνίας, αποφασίζει:

Α. Σην παράταση της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γορτυνίας, λόγω χιονόπτωσης – παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους σχολικούς χώρους.

Β. Η διακοπή των μαθημάτων παρατείνεται έως και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.

Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού.

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Με απόφαση του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γιώργου Γεωργιόπουλου, τα σχολεία της Δίβρης και του Πανόπουλου δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες δυσχέρειες θα προκύπταν στη μεταφορά μαθητών, λόγω του παγετού.

Τα σχολεία στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων

Κλειστά όλα τα σχολεία

Δήμος Λήμνου

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 18/2021 απόφαση Δημάρχου, και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Δήμου Λήμνου, λόγω του παγετού και για λόγους ασφάλειας μαθητών και διδασκόντων.

Δήμος Χίου

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω καιρικών συνθηκών μετά από απόφαση του δήμου Χίου.

Οι περιοχές όπου τα σχολεία ξεκινούν αργότερα

Δήμος Κιλκίς

Στο δήμο Κιλκίς θα χτυπήσει μια ώρα αργότερα το κουδούνι στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο και στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Δήμος Βέροιας

Ο δήμαρχος Βέροιας αποφάσισε ότι το άνοιγμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Βέροιας και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Βέροιας την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 09:45, και

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών

Δήμος Σοφάδων

Με απόφαση του Δημάρχου Σοφάδων Αθ. Σκάρλου την Τρίτη 19/1/2021, τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου και τα Ειδικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στις 10.00 π.μ. εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μας ειδικά τις πρωινές ώρες.

Η πληροφόρηση προς τους Δημότες θα επικαιροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και πάντα με γνώμονα την ασφαλή μετάβαση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Δήμος Μετεώρων

Με απόφαση του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων και αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία του Δήμου θα ξεκινήσουν αργότερα.

Λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή μας το άνοιγμα όλων των σχολείων θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 π.μ.

Δήμος Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, η ώρα προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία της Α’ θμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) αύριο Τρίτη 19/01/2021 θα γίνει στις 10:00, εκτός από την δημοτική κοινότητα Κυριακίου και τις τοπικές κοινότητες Δαυλείας και Αγίας Τριάδας, στις οποίες θα παραμείνουν κλειστά.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα διατηρήσουν το ωράριο τους κανονικά από τις 07:00 έως και τις 16:00, ωστόσο η ώρα προσέλευσης θα είναι στην διακριτική ευχέρεια των γονέων.

Κλειστός θα παραμείνει ο παιδικός σταθμός της δημοτικής κοινότητας Κυριακίου.

Δήμος Καρπενησίου

Την Τρίτη 19/1/2021 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Δημοτικά και Νηπιαγωγεία), θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και τα Κδαπ Μεα θα λειτουργήσουν στο κανονικό τους ωράριο.

Δήμος Μακρακώμης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που παρατηρούνται στην περιοχή του Δήμου μας μετατίθεται αύριο Τρίτη 19-01-2021 η λειτουργία των σχολικών μονάδων με έναρξη των μαθημάτων την 10η πρωινή εξαιρουμένων του Δημοτικού Σχολείου Τυμφρηστού και Αγίου Γεωργίου που θα παραμείνουν κλειστά, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες Κοινότητες επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στις ανωτέρω σχολικές μονάδες τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως το απόγευμα της Τρίτης.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς.

Δήμος Στυλίδας

Με απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας Βιργινίας Στεργίου και σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων, λόγω του παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θα υπάρξει μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας στις 10:00 π.μ. όλων των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του Διευρυμένου Δήμου Στυλίδας.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών και με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων καθώς και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Ανάλογα θα προσαρμοστούν και τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής μετακίνησή τους.

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Στυλίδας θα λειτουργήσουν κανονικά προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι γονείς.

Δήμος Αγράφων

Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στην περιοχή, τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία και ο Παιδικός σταθμός Ραπτόπουλου θα ανοίξουν στις 10:00.