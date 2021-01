Πολιτική

Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την αιγιαλίτιδα ζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αντιδράσεις των εκπροσώπων των κομμάτων κατά τη χθεσινή τους ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ.

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα, για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου».

«Το νομοθέτημα αυτό συνοδεύεται από την ομόθυμη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων του εθνικού κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η στιγμή έχει στοιχείο ιστορικότητας και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα κόμματα για τη συνεργασία», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ανοίγοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο.

Η Ολομέλεια αποφάσισε να διαθέσει δύο συνεδριάσεις, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, για τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον «καθορισμό του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου».

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να διατεθεί μια ημέρα συνεδρίασης, καθώς όμως έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να λάβουν το λόγο, αρκετοί βουλευτές, αποφασίστηκε να δοθεί μια ακόμη ημέρα για το νομοσχέδιο. Στη δε αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να λάβει τον λόγο ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, εξ ονόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να εισηγούμαι στο εθνικό κοινοβούλιο το παρόν νομοθέτημα. Είναι, όπως γνωρίζετε, η πρώτη επέκταση του εθνικού χώρου από το 1947, πρόκειται για μια έκταση 10.079 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αν προσθέσει κανείς το κλείσιμο των κόλπων, υπερβαίνει τα 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το σύνολο της χώρας είναι περί τα 135.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεται και το μέγεθος της έκτασης αυτής. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι, όπως με τον πιο καθαρό τρόπο αναδείχθηκε στην επιτροπή, το νομοθέτημα αυτό συνοδεύεται από την ομόθυμη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων του εθνικού κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η στιγμή έχει στοιχείο ιστορικότητας και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα κόμματα για τη συνεργασία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο

Με το νομοσχέδιο η Ελλάδα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους και των Ιονίων Νήσων ως το Ακρωτήριο Ταίναρο στην Πελοπόννησο.

Η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Συντάγματος, καθόσον αφορά μεταβολή στα όρια της Επικρατείας, για την οποία απαιτείται νόμος που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Βουλευτών.

Ο καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο θεμελιώνεται στη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας και στο άρθρο 3 αυτής που ορίζει ότι κάθε παράκτιο κράτος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια. Του νομοσχεδίου προηγήθηκε η έκδοση και θέση σε ισχύ Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο κλείνουν οι θαλάσσιοι κόλποι και χαράσσονται ευθείες γραμμές βάσης.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου, η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειας της, των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην ανωτέρω περιοχή το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης μετά του υπερκείμενου εναέριου χώρου καθορίζεται στα 12 ναυτικά μίλια και υπολογίζεται από τις γραμμές βάσης των ακτών.

Η απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό τον περασμένο Αύγουστο στη Βουλή και εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια, ως η τελική πράξη της διευθέτησης εκκρεμοτήτων στην περιοχή, μετά και την πρόσφατη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, που υπεγράφη ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Ιταλό ομόλογο του. Γι΄αυτό και η κυβέρνηση δηλώνει ότι η χρονική στιγμή είναι η πλέον κατάλληλη. Η κυβερνητική πλειοψηφία υπογραμμίζει ότι σήμερα οι συνθήκες που επικρατούν στη "γειτονιά" είναι εντελώς διαφορετικές από τις συνθήκες που επικρατούσαν τρία χρόνια νωρίτερα, όταν δηλαδή ο Νίκος Κοτζιάς, αποχωρώντας από το υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωνε την προετοιμασία Προεδρικού Διατάγματος για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν όλα τα κόμματα, μέσω των εκπροσώπων τους οι οποίοι είχαν χθες ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, με εξαίρεση το ΚΚΕ που δήλωσε "παρών" και που πάντως, επίσης δεν καταψήφισε.

Αναλυτικά, οι θέσεις των κομμάτων, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από τους εισηγητές τους, στη συζήτηση που προηγήθηκε στην Επιτροπή έχουν ως ακολούθως:

Οι Διερευνητικές

Καθώς λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη του νέου γύρου των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, το ζήτημα των συνομιλιών αναμένεται να απασχολήσει μεγάλο μέρος της συζήτησης που θα γίνει στη Βουλή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δεν σταματάει να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία μόνο για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. «Η διεθνής σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας είναι τμήμα του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Είναι όμως και τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Την έχει κυρώσει αυτοτελώς και η ΕΕ.. Η Ελλάδα, σε οποιαδήποτε συζήτηση με οποιαδήποτε χώρα, δεσμεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και δεσμεύεται και η ΕΕ, από το ευρωπαϊκό κεκτημένο» έχει επισημάνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Αυτά και μετά την πρόσφατη ήττα που υπέστη η Τουρκία στον ΟΗΕ που είδε να πέφτει στο κενό η προσπάθεια της να υπονομεύσει τη σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής 'Αμυνας της Βουλής, τα κόμματα, δια των εισηγητών τους, τοποθετήθηκαν για τις διερευνητικές ως εξής:

«Η Ελλάδα ήταν και παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη συνεννόησης με την Τουρκία. Την καλούμε, λοιπόν, να κινηθεί με στόχο την οικοδόμηση της αναγκαίας εμπιστοσύνης μακριά από προκλήσεις και απειλή βίας. Την καλούμε να δείξει καλή πίστη», δήλωσε η ΝΔ και υπογράμμισε ότι «στόχος μας παραμένει η επίτευξη συμφωνίας για τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, διαφορετικά η διεθνής δικαιοσύνη να δώσει τη λύση. Η Ελλάδα πάντως δεν φοβάται να συζητήσει με την Τουρκία το ζήτημα της οριοθέτησης. Έχει τα επιχειρήματά της τα οποία εκπορεύονται από το διεθνές δίκαιο και μόνον». Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι η Ελλάδα θα προσέλθει στον επόμενο γύρο με αυτοπεποίθηση και με ορθή επιχειρηματολογία, αλλά και με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες. «Η θέση είναι ξεκάθαρη. Συζήτηση περί ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Κι αν δεν έχουμε Συμφωνία, τότε από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ.

Πίστη στο διάλογο ως «μοναδικό μέσο επίλυσης της μιας και μοναδικής διαφοράς που μπορεί να φτάσει στη Χάγη», δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπόθεση για την ποιότητα αυτού του διαλόγου είναι αφενός να έχει ως βάση το Διεθνές Δίκαιο και όχι την προβολή ισχύος που επιχειρεί η Τουρκία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι στηρίζει τις διερευνητικές «χωρίς κηδεμόνες και πιέσεις από οποιαδήποτε πλευρά», διερευνητικές που «δεν θα έχουν διευρυμένη ατζέντα, όπως επιδιώκει παγίως η 'Αγκυρα», «που θα συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας» και «όπου βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, όσο γίνεται, ενεργά τις δικές μας θέσεις. Προς την κατεύθυνση μιας έντιμης συμφωνίας».

Θετική, χαρακτηρίζει το Κίνημα Αλλαγής την επανέναρξη των διερευνητικών, αλλά, όπως είπε και ο Ανδρέας Λοβέρδος στην επιτροπή, η εμπειρία από τη στάση της Τουρκίας δεν επιτρέπει προσδοκίες για ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η διευρυμένη ατζέντα που επιδιώκει η 'Αγκυρα.

Το ΚΚΕ έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στην περιοχή και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εκτιμά ότι θα συνυπάρξει η ένταση, η όξυνση με την προσπάθεια μιας συμβιβαστικής λύσης και μιλάει για προσπάθεια ωραιοποίησης των διερευνητικών συνομιλιών, παρά τη διευρυμένη ατζέντα που επιδιώκει να βάλει στο τραπέζι η Τουρκία.

Την άποψη ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την έναρξη των διερευνητικών με την Τουρκία, δεδομένων των συνεχών προκλήσεων και της ατζέντας που επιδιώκει η γειτονική χώρας, έχει διατυπώσει η Ελληνική Λύση.

Προβληματισμό για το ενδεχόμενο συνυποσχετικών με τις γειτονικές χώρες, διότι «η διατύπωση του συνυποσχετικού είναι αυτή που θα βάλει τις βάσεις και για την κρίση του διεθνούς δικαστηρίου», δηλώνει το ΜέΡΑ25 που σημειώνει ότι δεν προέχουν τα κέρδη των εταιρειών εξόρυξης φυσικού αερίου αλλά το κέρδος του ελληνικού λαού και το φυσικό περιβάλλον.