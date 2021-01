Υγεία - Περιβάλλον

Ο Κικίλιας στο ΚΑΤ με τον Πέτρο Μολυβιάτη που έκανε το εμβόλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό του πρώην υπουργού Εξωτερικών ο Υπουργός Υγείας. Το μήνυμά του στο Twitter.

Ο Βασίλης Κικίλιας, συνόδεψε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη, στο ΚΑΤ, όπου είχε ραντεβού για να εμβολιαστεί, στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμών.

Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας ανάρτησε και σχετική φωτογραφία, αναφέροντας:

«Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμών



Με τον Πέτρο Μολυβιάτη, ο οποίος μόλις εμβολιάστηκε, με ραντεβού, στο ΚΑΤ. #respect



Συνεχίζουμε».