Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε κατά την κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων ο Υπουργός Εξωτερικών.

Να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη κάλεσε την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στη διαδικτυακή κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων και υπογράμμισε ότι αυτό παραμένει διεθνής υποχρέωση της γείτονος, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης.

«Η Τουρκία πρέπει, επιτέλους, να κατανοήσει ότι η ελληνική μειονότητα στην Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη δεν συνιστά εχθρό για την υπόλοιπη τουρκική κοινωνία. Αντιθέτως, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής πορείας της. Και σημείο αναφοράς για τη φιλία και την ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στους δύο λαούς μας», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Συγκλίνοντας με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε τις προβλέψεις του άρθρου 14 της Συνθήκης της Λωζάννη, περί εγγυήσεων στον μη μουσουλμανικό ιθαγενή πληθυσμό, όσον αφορά την τοπική διοίκηση και την προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους.

«Η προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο ήταν και παραμένει διεθνής υποχρέωση της Τουρκίας, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης», τόνισε.

Επίσης, ανέφερε το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 27/6/2008, που «καλεί την Τουρκία να αναζητήσει λύσεις που θα επέτρεπαν την αρμονική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην Ίμβρο και την Τένεδο. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών επιστροφής των Ιμβρίων και Τενεδίων Ελλήνων της διασποράς, ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν ή όχι την τουρκική ιθαγένεια».

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι ο Σύλλογος Ιμβρίων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αγωνίζεται υπό αντίξοες συνθήκες, «για να προβάλει τις αδικίες και την καταπίεση που έχει υποστεί διαχρονικά ο ιμβριακός Ελληνισμός από τις τουρκικές Αρχές», ενώ «συντηρεί ζωντανή την ξεχωριστή ιστορία των Ιμβρίων».

'Οπως υπογράμμισε, το υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει την αδιάλειπτη αρωγή του «στην προσπάθεια αναζωογόνησης της παρουσίας των Ιμβρίων στην πατρώα γη τους, με την εγκατάσταση εκεί νέων οικογενειών».

Απώτερος στόχος, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, παραμένει η αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, της ιστορικής παρουσίας του Ιμβριακού Ελληνισμού στο νησί, ενώ σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής συνιστά η στελέχωση των εκεί ομογενειακών σχολείων και η εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης των Ιμβρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μόνιμη διαμονή τους στο νησί.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επίσης κατάγεται από την Ίμβρο.

«Το φωτεινό παράδειγμά του και η διαρκής δραστηριοποίησή του επ' ωφελεία των ομογενών μας στο νησί, εγγυάται την ευόδωση των προσπαθειών σας», σημείωσε.

Επίσης, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, κ. Κύριλλος, θα καταφέρει να συσπειρώσει τον εκεί Ιμβριακό Ελληνισμό».

«Το ενδιαφέρον μας για σας παραμένει ισχυρό και αμείωτο», τόνισε ο κ. Δένδιας και κατέληξε: «Έως ότου η γειτονική χώρα αρθεί στο ύψος των υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα νομικά και διπλωματικά εργαλεία στη διάθεσή μας, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες και τα ιστορικά δίκαια των Ιμβρίων».