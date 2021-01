Life

“Παρουσιάστε!”: Η αναβίωση του “μεγάλου” καζίνο (εικόνες)

Άφθονο γέλιο υπόσχεται το αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, “Παρουσιάστε!” έρχεται, απόψε στις 21.00, στις οθόνες μας.

Η αναβίωση του “μεγάλου” καζίνο

Οι έξαλλοι διοικητές κατεβάζουν τα ρολά στο παράνομο καζίνο του Καρυπίδη. Κι αντί για εύκολο χρήμα, τον περιμένει άμεση καμπάνα.

Απελπισμένος και με τον χρόνο να τρέχει, ο Καρυπίδης παίρνει την διόλου νηφάλια απόφαση να φύγει για Αθήνα και να αναμετρηθεί με τους τοκογλύφους πρόσωπο με πρόσωπο.

Την ίδια ώρα, ο Φίλης αποφασίζει να μετατρέψει το μαγαζί στο μπαρ των ονείρων του, αλλά η μεγάλη επιστροφή της Φραντζέσκας του αλλάζει τα σχέδια. Βλέποντας ότι την έχουν ήδη αντικαταστήσει με τη Ζαχαρούλα, εκείνη το ξαναβάζει στα πόδια, προδομένη. Και ποιον άλλον θα πετύχαινε στην στάση του ΚΤΕΛ από τον Καρυπίδη…

Πίσω στο στρατόπεδο, ο Ταξίαρχος παραδίδει τα “ηνία” του παζαριού στον Γούλα, ελπίζοντας σε καλύτερα νούμερα από αυτά που έκανε ο Σκορδάς. Αλλά όταν ο τελευταίος μάθει την πραγματική αιτία πίσω από το καζίνο του Καρυπίδη, αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να τον βοηθήσει. Και η λύση είναι μία: η αναβίωση του “μεγάλου” καζίνο.

