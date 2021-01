Πολιτισμός

“Απελευθερώνονται” 63 κτήρια – “στολίδια” στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμβληματικά κτήρια έρμαια του χρόνου «ζωντάνεψαν» και πάλι και παραδίδονται στην Αθήνα.

Κτίρια-κοσμήματα για την αισθητική της Αθήνας, επιστρέφουν στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης, λεηλασίας και φθοράς. Κτίσματα που κάποια εξ αυτών θα «ζήλευαν» πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για την αρχιτεκτονική τους, απελευθερώθηκαν και γίνονται ξανά, κομμάτι του πολιτισμού και της αθηναϊκής ιστορίας.

Είναι σημεία που συνδέθηκαν με το χρώμα, το φως και ολόκληρες διαδρομές της πόλης αλλά και με πολλές ιστορίες των ανθρώπων της. Κτίσματα που απολάμβαναν κάτοικοι και επισκέπτες στον περίπατό τους και κοσμούσαν κάθε γειτονιά.

Βυθίστηκαν και εγκαταλείφθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, έμειναν ανεκμετάλλευτα δίνοντας χώρο στο σκοτάδι, τον φόβο και την παραβατικότητα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα της Αθήνας και την ποιότητα της ζωής σε ολόκληρες περιοχές.

Σήμερα, ο Δήμος Αθηναίων, σε μία αδιάκοπη προσπάθεια να απελευθερώσει τους δημόσιους χώρους αλλά και να «ξυπνήσει» γωνιές της πόλης που έμειναν ξεχασμένες, εφαρμόζει το σχέδιο της χαρτογράφησης και της αξιοποίησής τους.

Έτσι, μέσα σε έναν χρόνο, 63 κτίρια, μικρά και μεγάλα, πλατείες, οικόπεδα, εκκενώθηκαν από τις καταλήψεις, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν, με σκοπό να αποκατασταθούν και να ανακτήσουν τη χρήση τους.

Ένα δύσκολο εγχείρημα για την πόλη, που έχει αποδώσει καρπούς χάρη στις εντατικές παρεμβάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και όλων των υπηρεσιών του Δήμου, για την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και τις επισκευές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι απελευθερώθηκαν κτίρια στην περιοχή της Ομόνοιας όπου μέχρι πριν από λίγο καιρό η δημόσια συζήτηση εστίαζε στην υποβάθμισή της και σήμερα βήμα προς βήμα, σε συνδυασμό με την δημιουργία της πλατείας, αλλάζει. Φωτίζεται, καθαρίζεται και επανέρχεται στους σύγχρονους ρυθμούς της πόλης, διατηρώντας παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά της. Μία περιοχή που θα μπορέσει και πάλι να συνδεθεί με την πλατεία Θεάτρου, μετά και την ανάπλασή της που ξεκινά σύντομα.

Βάσει αυτής της στρατηγικής, απελευθερώθηκαν και κτίσματα και δημόσιοι χώροι στα Πατήσια, την Ακρόπολη, του Ψυρρή και το Μεταξουργείο.

Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Αθήνα, όχι μόνο για να ανακτηθούν τα κομμάτια του κτιριακού πλούτου της, αλλά και για να αντιμετωπιστεί το αίσθημα του φόβου των κατοίκων και να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία.

«Είναι η μεγάλη ευκαιρία μας να συστηθούμε πάλι με την Αθήνα» εξηγεί, μιλώντας για την απελευθέρωση των κτιρίων, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει: «Το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της πόλης, είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητάς της. Και ο τρόπος για να το κερδίσουμε, είναι να δώσουμε ζωή σε όλα εκείνα τα σημεία της που αφέθηκαν στη μοίρα τους. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη αλλά γίνεται. Με τον συντονισμό όλων μας και με επιμονή σε ένα σχέδιο που προβλέπει παρεμβάσεις στο σύνολο της πόλης. Στη δέσμη ενεργειών και δράσεων που την αλλάζουν ουσιαστικά μέρα με την ημέρα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι απόλυτα θετικό και γι αυτό την συνεχίζουμε».