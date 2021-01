Οικονομία

Eurogroup: “Σφιχτό” χρονοδιάγραμμα για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν ο πρόεδρος του Eurogroup και ο Επίτροπος Οικονομίας, μετά τη λήξη των εργασιών του Eurogroup.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ανάγκη να διατηρηθεί η δημοσιονομική υποστήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις το 2021 και να στηριχθούν οι επενδύσεις, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πάσκαλ Ντόναχιου.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη λήξη των εργασιών του Eurogroup, ο Πάσκαλ Ντόναχιου είπε ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που θα υποβληθούν στην Επιτροπή ως το τέλος Απριλίου, θα πρέπει να «ισορροπούν» μεταξύ μιας βραχυπρόθεσμης δημοσιονομικής στήριξης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να βάζουν τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη μετά την πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς για τα εθνικά σχέδια, τα οποία σε γενικές γραμμές, ανταποκρίνονται στις συστάσεις της για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, τόνισε ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, που έχουν ήδη παρατηρηθεί πριν από την πανδημία, είναι πιθανό να ενταθούν με την κρίση εντός της εσωτερικής αγοράς. Είπε ότι οι χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από την πανδημία, όπως για παράδειγμα αυτές που εξαρτώνται περισσότερο από τον τουρισμό, έχουν και τη μεγαλύτερη επιδείνωση στο δημόσιο χρέος. Γι’ αυτό ανέφερε ότι οι χώρες αυτές θα χρειαστούν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής αλλά και μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης, ενώ προειδοποίησε και για τις κοινωνικές ανισότητες που δεν θα πρέπει να διευρυνθούν.

Σχετικά με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, ο Πάολο Τζεντιλόνι είπε ότι τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν επίσημα τα σχέδιά τους από τώρα ως το τέλος Απριλίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα έχει δύο μήνες για να τα εξετάσει και μετά το Συμβούλιο θα έχει ένα μήνα για να τα υιοθετήσει. «Αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό», παραδέχτηκε ο Πάολο Τζεντιλόνι, «αλλά καθώς είμαστε ήδη σε προχωρημένες προπαρασκευαστικές συζητήσεις με αρκετές χώρες, είναι εφικτό». Τόνισε, πάντως, όπως και ο Πασκάλ Ντόναχου, ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα πρέπει να παρουσιάζουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής στήριξης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, ο Πάολο Τζεντιλόνι υπογράμμισε την ανάγκη να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό από τα κράτη μέλη η απόφαση για τους ίδιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης , προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να βγει στις αγορές για να συγκεντρώσει κεφάλαια και να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις το καλοκαίρι.