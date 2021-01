Κόσμος

Ρωσία: Θεοφάνια με βουτιές στον …πάγο (εικόνες)

Αν και περιορισμένα και κάτω από αυστηρά μέτρα, οι Ρώσοι συμμετείχαν στους εορτασμούς των Θεοφανίων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι της Νέας Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τα Θεοφάνια στη Ρωσία. Η μόνη διαφορά, τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Μόνο στην επαρχία της Μόσχας, βρίσκονται πάνω από 200 σημεία όπου υπάρχει η ειδική «κολυμπήθρα» για τα Θεοφάνια. Οι περισσότεροι όμως Ρώσοι, έχουν αδυναμία στο μοναστήρι, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι πιστοί.

Σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας ο εορτασμός των Θεοφανίων ακυρώθηκε, ενώ σε άλλες έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, φρόντισαν να μην υπάρχει συνωστισμός στα αποδυτήρια – που αφήνουν τα ρούχα τους πριν βουτήξουν στα παγωμένα νερά – αλλά και να μην υπάρχουν μεγάλες ουρές και κυρίως να τηρούνται οι αποστάσεις.

Τα Θεοφάνια είναι από τις πιο δημοφιλείς γιορτές στη Ρωσία, μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτοί που ήταν πρόσφατα άρρωστοι ή εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού, πάντως, συμβουλεύτηκαν να μην βουτήξουν στα παγωμένα νερά.

Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, βουτάνε στα παγωμένα νερά τρεις φορές. Μετά χωρίς ανάσα, δύσκολα βγαίνει ομιλία..