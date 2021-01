Κοινωνία

Κλείνει εκτάκτως σταθμός του μετρό

Από τι ώρα δεν θα πραγματοποιούν στάσεις οι συρμοί στον συγκεκριμένο σταθμό, μετά από εντολή της Αστυνομίας.

Κλείνει στις 16:00 ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», κατόπιν σχετικής εντολής της αστυνομίας.

Oι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχωρά σε αυτή την κίνηση, καθώς είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.