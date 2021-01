Πολιτική

Γεννηματά για Δημαδάμα: Είμαστε δίπλα της - Να πέσει φως στην καταγγελία

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ζέφη Δημαδάμα. Η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.

Τη συμπαράστασή της στη Ζέφη Δημαδάμα εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, μετά την αποκάλυψη ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από κομματικό στέλεχος.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Αλλαγής, η κ. Γεννηματά επικοινώνησε με την Ζέφη Δημαδάμα και της εξέφρασε τη συμπαράσταση της.

«Είμαστε δίπλα στη Ζέφη στην προσπάθειά της να βοηθήσει να σπάσει η σιωπή και ζητούμε να πέσει φως και στην καταγγελία της. Κάθε γυναίκα που μοιράζεται την οδυνηρή της εμπειρία, μας αναγκάζει όλους να δούμε επιτέλους κατάματα το πρόβλημα. Κάθε γυναίκα που σπάει τη σιωπή είναι μια νίκη απέναντι στο φόβο και την καταπίεση, ένα βήμα πιο κοντά στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ισότητα. Είναι ένας αγώνας που μας χρειάζεται όλους, μας αφορά όλους και όλες», αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.