Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτικο το άνοιγμα της αγοράς αν δεν στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση από την Κουμουνδούρου, που υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει την χειρότερη ύφεση στην ευρωζώνη.

«Ψεύτικο θα είναι το άνοιγμα της αγοράς χωρίς μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας πως «η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει την χειρότερη ύφεση στην ευρωζώνη και οι εργαζόμενοι τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος». «Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίσει με την ίδια λογική, τότε το 2021 μπορεί να είναι ένα ακόμη έτος χρεοκοπίας για την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ούτε ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας δεν πιστεύει στον προϋπολογισμό του, που μιλάει για δήθεν ανάπτυξη 4,5% το 2021, όταν κινδυνεύουμε με ύφεση πάνω από 10% μόλις το πρώτο τρίμηνο του έτους», στηλίτευσε ο κ. Ηλιόπουλος, κατηγορώντας την Κυβέρνηση πως «επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη και αντί να κάνει δημόσιες δαπάνες, στην κατεύθυνση που εξάλλου έδωσαν η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, οδηγεί την οικονομία σε κατάρρευση».

«Ο μόνος τρόπος για να μην βουλιάξουμε, είναι να κάνει δαπάνες το Κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και είναι οι εξής: να στηριχτούν οι ασφαλιστικές εισφορές στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπάρξει ένα σχέδιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους - αυτό μπορεί να περιλαμβάνει “κούρεμα” και ρύθμιση σε 120 δόσεις ενδεικτικά - και η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει στο σύνολό της μη επιστρεπτέα ενίσχυση, όπως στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ», εξήγησε συγκεκριμένα και προσέθεσε: «Αυτό είναι το οικονομικά ορθολογικό, με αυτό τον τρόπο και το ίδιο το κράτος θα εισπράξει περισσότερα χρήματα». Μάλιστα, υπενθύμισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να δοθεί το δώρο των Χριστουγέννων προς τους εργαζομένους των πληττόμενων επιχειρήσεων στο σύνολό τους από το κράτος και όχι στη βάση των 534 ευρώ. «Τα χρήματα αυτά θα έπεφταν στην αγορά», τόνισε, «αλλά δυστυχώς η Κυβέρνηση επέλεξε να μην το κάνει».

Σχετικά με το εμβόλιο, ο Ν. Ηλιόπουλος σημείωσε πως «είναι βαθιά ανορθολογικό όταν η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να βρει το εμβόλιο, να κινδυνεύουμε να θρηνούμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές γιατί η παραγωγή δεν προχωράει». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις προτάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξη Τσίπρα: «Να αγοράσει η ΕΕ την πατέντα του εμβολίου». «Η ΝΔ δεν έκανε τίποτα από όσα έπρεπε να κάνει και έχουμε καταλήξει να θρηνούμε πάνω από 4.600 συνανθρώπους μας σε δυόμιση μήνες», είπε και συμπλήρωσε την ανάγκη για «επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους».

Τέλος, σχετικά με τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας που αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες ο Ν. Ηλιόπουλος δήλωσε: «Η ελληνική πλευρά έχει δείξει ότι όταν έχει σχέδιο και συμμαχίες πετυχαίνει διπλωματικές νίκες. Τέτοια νίκη ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών, μία σημαντική διπλωματική ήττα του Ερντογάν. Έχει μεγάλη σημασία το πώς χτίζουμε συμμαχίες ως χώρα και απομονώνουμε την επιθετική πολιτική του Ερντογάν». «Η λύση βρίσκεται στον διάλογο, και ο διάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει κυρώσεις ή έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων στο τραπέζι, συν μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα. Για να καταλάβει η Άγκυρα ότι η βελτίωση των σχέσεων με την ΕΕ περνά μέσα από τη βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα», κατέληξε.

Mέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, αλλιώς οριστικά λουκέτα

«Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρευμένα χρέη και υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 9 δισ. μόνο τον τελευταίο χρόνο», υπογραμμίζει σε νέα δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, προειδοποιώντας ότι «αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, τα λουκέτα σύντομα θα είναι οριστικά και οι χιλιάδες απολύσεις νέα ζοφερή πραγματικότητα».

«Η κυβέρνηση, αφού αρνήθηκε την ουσιαστική στήριξη με αποτέλεσμα την έκρηξη της ύφεσης, τώρα διαρρέει την περικοπή ακόμα και των ανεπαρκών μέτρων ενίσχυσης, με πρόσχημα το άνοιγμα της αγοράς. Αντί να αποσύρεται ανέμελη, οφείλει σήμερα κιόλας να πάρει μέτρα για να αποτρέψει την καταστροφή. Δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση επιβίωσης», τονίζει και επαναλαμβάνει τα τέσσερα μέτρα που ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση από την κυβέρνηση:

«Να μετατρέψει το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση», «να θεσμοθετήσει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και για την περίοδο μετά την άρση του lockdown», «να προχωρήσει σε ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία, με πρόβλεψη για διαγραφή μέρους και της βασικής οφειλής» και «να αποσύρει τον πτωχευτικό νόμο, ο οποίος το μόνο που διασφαλίζει είναι πλειστηριασμοί και αθρόες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, επαγγελματιών και νοικοκυριών».

Αχτσιόγλου: Τα χρέη απειλούν την επιβίωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη για «μεγαλύτερη και ουσιαστική» στήριξη των νοικοκυριών, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων «όχι με δάνεια, αλλά με απευθείας επιχορήγηση». Ανέφερε ότι «δημοσιονομικά υπάρχουν οι δυνατότητες, με αξιοποίηση μέρους του “μαξιλαριού” ασφαλείας, αλλά και λόγω της πρωτοφανούς ρευστότητας από την ΕΚΤ και της αναστολής του συμφώνου σταθερότητας». Η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι «το μόνο εργαλείο που δόθηκε στις επιχειρήσεις ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είναι δάνειο», επισημαίνοντας πως «οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στραγγαλίζονται οικονομικά και ασφυκτιούν λόγω τω οφειλών τους». «Έχει σωρευθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος χρεών, με κίνδυνο να έχουμε μαζικά “λουκέτα”, ιδιαίτερα στην εστίαση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «μέσα στην πανδημία έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 4 δισ. νέα χρέη προς το Δημόσιο, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία».

Αναφερόμενη στη στάση των τραπεζών, δήλωσε ότι «οι συστημικές τράπεζες έλαβαν μία άνευ προηγουμένου ρευστότητα από την ΕΚΤ, την οποία δεν διοχέτευσαν εκεί όπου υπήρχε ανάγκη, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά 60% είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά τη διοχέτευσαν σε πολύ συγκεκριμένο πελατολόγιο». Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «το Κράτος έχει τη δυνατότητα, από τη στιγμή που βάζει εγγυήσεις του Δημοσίου, να παρέμβει στην κατεύθυνση του δανεισμού, όμως η Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα». Κατηγόρησε τη ΝΔ πως «αποφάσισε να μη δαπανήσει για να στηρίξει νοικοκυριά, εργαζόμενους και επιχειρήσεις, μας οδήγησε στην πιο μεγάλη ύφεση στην Ευρώπη και με την κατάρρευση του ΑΕΠ, όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη επιδεινώνονται».