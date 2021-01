Κόσμος

ΕΔΑΔ: Καταδίκη της Τουρκίας για κράτηση δημοσιογράφων

Ακόμα μία φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για υπόθεση σχετικά με τον Τύπο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε εκ νέου την Τουρκία σήμερα για την παράνομη κράτηση δύο δημοσιογράφων.

Το ΕΔΑΔ είχε καταδικάσει την Άγκυρα τον Νοέμβριο για “παρεμβάσεις” στην ελευθερία της έκφρασης και για την κράτηση πολλών δημοσιογράφων της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Cumhuriyet λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ραγίπ Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016.

Σήμερα το Δικαστήριο καταδίκασε την Τουρκία για τη σύλληψη και την κράτηση το 2016 του τραγουδιστή και χρονικογράφου Ατίλα Τας λόγω των επικριτικών προς την κυβέρνηση αναρτήσεών του στο Twitter και άρθρων του στην εφημερίδα Meydan το διάστημα από το 2011 ως το 2016. Εναντίον του Τας απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία.

Σε αυτή την υπόθεση το ΕΔΑΔ έκρινε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα του Τας στην ελευθερία και την ασφάλεια (άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) και το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10).

“Καμία από τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη σύλληψη και την παραμονή υπό κράτηση του Τας δεν περιέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε λογική σύνδεση μεταξύ των ενεργειών του – δηλαδή τα πολιτικά tweet και άρθρα του-- και τις κατηγορίες για τρομοκρατία που του απαγγέλθηκαν”, αναφέρει το ΕΔΑΔ.

“Το Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι η στέρηση της ελευθερίας του Τας αποτελεί παρέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης”, πρόσθεσε στην απόφασή του το ΕΔΑΔ, το οποίο καταδίκασε την Άγκυρα να καταβάλει 12.275 ευρώ στον Τας για ηθική βλάβη και 3.175 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση που χρονολογείται από το 2010 το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Τουρκία για την κράτηση του Μεχντί Τανρικούλου, διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Azadiya Welat, η οποία εκδίδεται στα κουρδικά.

Η Άγκυρα καταδικάστηκε και πάλι για παραβίαση των άρθρων 5 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πρέπει να καταβάλει 5.000 ευρώ στον ενάγοντα για ηθική βλάβη.

Η Τουρκία βρισκόταν το 2019 στην 157η θέση –σε σύνολο 180- του καταλόγου με των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF) για την ελευθερία του Τύπου.