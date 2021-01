Οικονομία

Στάση εργασίας στο τραμ

Ποια ημέρα και για πόσες ώρες θα μείνει χωρίς τραμ η Αθήνα. Τι ζητά το Σωματείο Ηλεκτροδηγών.

Χωρίς τραμ θα παραμείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, καθώς το Σωματείο Ηλεκτροδηγών εξήγγειλε τετράωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00, διαμαρτυρόμενο για τη μη σωστή λειτουργία της τηλεματικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



"Έχουν περάσει 17 χρόνια από την επαναλειτουργία του ΤΡΑΜ και θεωρούμε πως έχει γίνει συνείδηση σε όλους, ότι πρέπει να ενισχυθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, αφού αποτελούν οικονομική, φιλική προς το περιβάλλον και αξιόπιστη λύση για την ασφαλή μετακίνηση των κάτοικων όχι μόνο του κέντρου της πρωτεύουσας αλλά και του ευρύτερου συγκροτήματος των Αθηνών.

Τον Μάρτιο του 2019 τοποθετήθηκε η ΝΕΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ με σκοπό την βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό. ?υστυχώς μέχρι σήμερα μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα έχει φέρει.



Η προβληματική λειτουργία της ?ΝΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ? αποτελεί μείζον θέμα για την γραμμή ΤΡΑΜ που παραμένει 22 μήνες άλυτο. Όλο αυτό το διάστημα, το προσωπικό Λειτουργίας της Γραμμής Τραμ (Ηλεκτροδηγοί, Κέντρο Έλεγχου, Επόπτες συρμών, Επιθεωρητές Λειτουργίας) δίνει μεγάλο αγώνα για να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας στα δρομολόγια.



Η επέκταση της γραμμής ΤΡΑΜ προς τον Πειραιά είναι ?προ των πυλών ? και παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές διαμαρτυρίας, εξώδικα, για το θέμα της ?Νέας Τηλεματικής ?, προς κάθε κατεύθυνση, τα προβλήματα συνεχίζονται.



Είναι απορίας άξιο, γιατί ακόμα και σήμερα – μετά από ?ΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ δοκιμαστικής λειτουργίας της ?Νέας Τηλεματικής ? – η ?ιοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ, ανέχεται την τακτική της αναδόχου εταιρίας, η οποία είτε δεν μπορεί, είτε δεν ενδιαφέρεται να λύσει τα προβλήματα.



Οι Ηλεκτροδηγοί στην γραμμή ΤΡΑΜ παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πολλές φορές υπερβάλλοντας εαυτόν, προσπαθούν να βγάλουν εις πέρας το δύσκολο συγκοινωνιακό έργο, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει «σάκος του μποξ».



Οι καθημερινές δυσλειτουργίες του δοκιμαστικού συστήματος, επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία και την ασφάλεια των δρομολογίων, σημαντική οικονομική ζημία στην εταιρία, προβλήματα στην εξυπηρέτηση του ήδη ταλαιπωρημένου επιβατικού κοινού και τελικώς την πλήρη απαξίωση του μέσου.



Για τους παραπάνω λόγους το ?.Σ. του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αφού δεν βλέπει καμία ουσιαστική λύση των προβλημάτων προκηρύσσει 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την Τέταρτη 20 Ιανουαρίου 2020 από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ."