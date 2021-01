Αθλητικά

Βαριές ποινές σε ποδοσφαιριστές για διαρροή ερωτικού βίντεο

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές, παρά το ότι έριξαν τις ευθύνες σε πρώην συμπαίκτη τους.

Σε διετή φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ έκαστος καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Σαν Σεμπαστιάν ο αρχηγός της Εϊμπαρ, Σέρχι Ένριτς, και ο πρώην ποδοσφαιριστής της ίδιας ομάδας (και νυν της Τζιρόνα), Αντόνιο Λούνα.

Οι δύο παίκτες κρίθηκαν ένοχοι για τη διαρροή ενός βίντεο ερωτικού περιεχομένου, το οποίο είχε τραβηχτεί εν αγνοία της γυναίκας, η οποία εμφανίζεται σε αυτό, και το οποίο εν συνεχεία διανεμήθηκε και σε άλλα άτομα. Στη δίκη που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ρίξει την ευθύνη για τη διαρροή του βίντεο στον τότε συμπαίκτη τους, Έντι Σιλβέστρ (σήμερα παίζει στην Αλμπαθέτε), τον οποίο όμως το δικαστήριο έκρινε αθώο.

Οι Ένριτς και Λούνα κινδύνευαν ακόμη και με πενταετή κάθειρξη, όμως το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την ειλικρινή μεταμέλεια που επέδειξαν οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μάλιστα έχουν καταβάλει 110.000 ευρώ ως αποζημίωση στη γυναίκα που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δύο καταδικασθέντες θα καταθέσουν έφεση.

Ο Σέρχι Ένριτς αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2015 στην Εϊμπαρ και αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας, που τα χρόνια αυτά μετέχει σταθερά στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού πρωταθήματος. Οι διοικούντες το σύλλογο δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για την εμπλοκή του 33χρονου φορ σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα, στα τελευταία ματς της ομάδας, το περιβραχιόνιο του αρχηγού δόθηκε στον Κίκε Γκαρσία.