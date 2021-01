Αθλητικά

Λέστερ-Τσέλσι με πάνω από 300 επιλογές από το Pamestoixima.gr

«Money Back» και 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του αποψινού αγώνα της Premier League.

H Premier League συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με δυνατά παιχνίδια. Ξεχωρίζει η σημερινή (22:15) αναμέτρηση της Λέστερ με την Τσέλσι, στο «King Power Stadium». Και οι 2 θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα για να πάρουν τα εισιτήρια για το Champions League.

Η Λέστερ βρίσκεται στην 3η θέση, ισόβαθμη με τη Μάντσεστερ Σίτι και 2 πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το Σάββατο κέρδισε με 2-0 τη Σαουθάμπτον. Η Τσέλσι είναι 7η στη βαθμολογία με 6 βαθμούς λιγότερους από τη Λέστερ. Το Σάββατο επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Φούλαμ.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει για τον αγώνα Λέστερ-Τσέλσι περισσότερες από 300 στοιχηματικές επιλογές, 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του και το «Money Back», για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με 0% γκανιότα, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους, προσφέρονται ακόμα ο αυριανός αγώνας της Premier League, Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το παιχνίδι της Πέμπτης στη La Liga, Βαλένθια-Οσασούνα.

Τριάδες και πολλαπλά σκορ με ενισχυμένες αποδόσεις

Καθημερινά το Pamestoixima.gr προσφέρει τριάδες και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες με ενισχυμένες αποδόσεις.

Οι σημερινές προσφορές είναι οι ακόλουθες:

Γουέστ Χαμ-Γουέστ Μπρομ: Over 2,5 γκολ, Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης: Over 9,5 κόρνερ, Κάντιθ-Λεβάντε: Goal.

Over 2,5 γκολ, Over 9,5 κόρνερ, Goal. Λέστερ-Τσέλσι: Η Τσέλσι να κερδίσει στο 1 ο ημίχρονο, Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ: Goal+Over 2,5 γκολ, Αλαβές-Σεβίλλη: 1 ο ημίχρονο συνολικά 2 γκολ.

Η Τσέλσι να κερδίσει στο 1 ημίχρονο, Goal+Over 2,5 γκολ, 1 ημίχρονο συνολικά 2 γκολ. Βαγιαδολίδ-Έλτσε: Ισοπαλία στο 1 ο ημίχρονο, Χέρτα Βερολίνου-Χοφενχάιμ: Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Χέρτα Βερολίνου, Βιτσέντζα-Κιέβο: Goal.

Ισοπαλία στο 1 ημίχρονο, Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Χέρτα Βερολίνου, Goal. Λέστερ-Τσέλσι: 2-1, 2-2, 1-3.

2-1, 2-2, 1-3. Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ: 2-0, 1-1, 1-3.