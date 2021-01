Κοινωνία

Έσπαγε τζαμαρίες και μπούκαρε σε καταστήματα

Χειροπέδες σε έναν άνδρα που είχε ρημάξει τα καταστήματα σε περιοχή της Αττικής, πέρασαν αστυνομικοί.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου στην Κερατέα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κερατέας, 40χρονος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληψθείς πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης μέρας είχε διαπράξει διαδοχικά τρεις κλοπές από καταστήματα στην Κερατέα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές. Ο τρόπος παραβίασης της εισόδου και στις τρεις περιπτώσεις ήταν μέσω θραύσης του υαλοπίνακα εισόδου.

Αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις τον εντόπισαν και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κερατέας, εξιχνιάστηκαν επιπλέον -4- περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα στο Κορωπί Αττικής με εμπλεκόμενο τον 40χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.