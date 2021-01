Life

SOUNDIS.GR: η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ANTENNA MUSIC

Ο Όμιλος ANTENNA MUSIC, μέλος του ANTENNA GROUP, πρωτοπορεί με την 1η διαδικτυακή πλατφόρμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται σε ηχητικό περιεχόμενο.

Η νέα, πρωτοποριακή εφαρμογή «SOUNDIS», είναι βασισμένη στις πιο καινοτόμες υπηρεσίες παγκοσμίως και απαντάει στην ανάγκη της αγοράς για συγκέντρωση ηχητικού περιεχομένου σε έναν προορισμό. Οι χρήστες μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία ραδιοφώνων και podcast, μέσα από μία υψηλού επιπέδου εμπειρία.

Το SOUNDIS.GR περιέχει 17 διαφορετικά ραδιόφωνα, με στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν διπλασιαστεί! Το κάθε ραδιόφωνο έχει εξειδικευμένο μουσικό ρεπερτόριο το οποίο έχουν επιμεληθεί παραγωγοί και DJ. Στη νέα πλατφόρμα, οι χρήστες θα βρουν και τους νέους ιστότοπους των δύο ραδιοφωνικών σταθμών του Ομίλου (ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και easy 97,2), με όλα τα τελευταία νέα της ελληνικής και ξένης δισκογραφίας. Μέσα από τη νέα υπηρεσία ON DEMAND RADIO οι “φανατικοί” ακροατές μπορούν να ακούσουν τις αγαπημένες τους ραδιοφωνικές εκπομπές όσες φορές επιθυμούν.

Στην ενότητα «PODCAST» οι χρήστες θα έρθουν σε επαφή με εξαιρετικού επιπέδου παραγωγές podcast ποικίλης θεματολογίας όπως φανταστικές ιστορίες μυστηρίου, πραγματικές ανθρώπινες αφηγήσεις που θα αγγίξουν την καρδιά μας, «μαμαδίστικες» συμβουλές και συνεντεύξεις από ειδικούς, αλλά και θέματα well being από την ομάδα του Thrive Global Greece.

Ο Όμιλος ANTENNA MUSIC, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό ηχητικών εφαρμογών στις αγορές που δραστηριοποιείται, συνεργάστηκε με τη BAUER MEDIA AUDIO, τον κορυφαίο Ραδιοφωνικό Όμιλο της Ευρώπης, για τη δημιουργία της πλατφόρμας υπηρεσιών και εφαρμογών «SOUNDIS», χρησιμοποιώντας βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές και εξαιρετική ποιότητα περιεχομένου.

Μέσω των υπηρεσιών webcast και podcast, στόχος του SOUNDIS.GR είναι η προσέλκυση νέων ακροατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η δημιουργία νέων, ισχυρών brand name και η πλήρη ψηφιακή ενσωμάτωση των δύο κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών του Ομίλου. Αποστολή του, η δημιουργία μίας συνολικής εμπειρίας ακρόασης, ικανοποιώντας την ανάγκη για ραδιοφωνικό, μουσικό και podcast περιεχόμενο.

O Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ MUSIC συνεπής στην αποστολή για ψυχαγωγία και αντικειμενική ενημέρωση με ήθος προς τους ακροατές του, κάνει ένα βήμα παραπάνω με γνώμονα τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εποχής. Το SOUNDIS.GR προσφέρει την απόλυτη ακουστική εμπειρία στη χώρα μας, αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερους χρήστες με νέο περιεχόμενο που δείχνει να μας χωράει όλους.

SOUNDIS, radio, music, podcast and more

