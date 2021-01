Κοινωνία

Ο καθηγητής του ΑΠΘ απαντά στις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Τι ισχυρίζεται για την κοπέλα, που έκανε την πρώτη καταγγελία σε βάρος του.

Αρνείται κατηγορηματικά όλα όσα καταγγέλλουν οι φοιτήτριες του ΑΠΘ περί σεξουαλικής παρενόχλησης ο πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο καθηγητής μίλησε στον Alpha, τονίζοντας ότι σεβόταν όλα τα παιδιά και προσπαθούσε να τα βοηθήσει για να περάσουν το μάθημά του.

«Την λυπόμουν την κοπέλα που έκανε την πρώτη καταγγελία»

Όταν ρωτήθηκε για την κοπέλα, που έκανε την πρώτη καταγγελία σε βάρος του είπε: «Αυτή ήταν μια βασανισμένη κοπέλα, που είχε παντρευτεί, είχε κάνει παιδί και είχε χωρίσει. Την λυπόμουν και της είχα πει να έρθει στο γραφείο μου για να της πω, τι να διαβάσει ώστε να περάσει το μάθημα. Δεν ήρθε ποτέ όμως. Την είδα μια φορά μετά τυχαία στο δρόμο. Ορκίζομαι στα παιδιά μου».

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες σε βάρος του ο ίδιος ανέφερε: «Δεν έχω ιδέα! Μήπως ήταν καμία που δυσκολευόταν να περάσει το μάθημα; Μήπως βρήκε αυτόν τον τρόπο για να με εκδικηθεί; Με τα παιδιά είχαν την καλύτερη σχέση. Πήγαινα μαζί τους εκδρομή και αυτό τώρα, το ακούω με πολύ μεγάλη έκπληξη».

«Αυτά τα πράγματα είναι εκτός λογικής. Δεν συνέβαιναν τέτοιες καταστάσεις. Απλούστατα το μάθημα ήταν δύσκολο και προσπαθούσα να βοηθήσω τα παιδιά. Είχα πει σε ορισμένους να περάσουν από το γραφείο μου, να τους εξηγήσω τα λάθη τους όσες φορές θέλει, για να είναι έτοιμος την επόμενη φορά και να καταφέρει να περάσει το μάθημα. Δεν υπήρχε κάτι κρυφό», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Τα έβλεπα σαν παιδιά μου. Το να ακουμπήσεις κάποιον στην πλάτη, αν έγινε κάτι τέτοιο σε κάποιο εργαστήριο, σημαίνει ότι υπάρχει υπονοούμενο; Ποτέ δεν έκανα κάτι κακό. Σεβόμουν τις κοπέλες, όπως σεβόμουν και τα παιδιά μου. Είναι ντροπή τα όσα ακούγονται».

Εν τω μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις καταγγελίες των φοιτητριών του ΑΠΘ ότι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητές του Ιδρύματος.