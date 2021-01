Αθλητικά

Πατουλίδου: Με απειλούσαν να μην μπω στο αεροπλάνο για Βαρκελώνη

Αποκαλύψεις από την Ολυμπιονίκη για τις απειλές στον χώρο του αθλητισμού. Τι λέει για την Σοφία Μπεκατώρου και τις καταγγελίες.

Η πρώην χρυσή ολυμπιονίκης και πολιτικός Βούλα Πατουλίδου πήρε θέση υπέρ της Σοφίας Μπεκατώρου και μίλησε για τις απειλές και τις παρενοχλήσεις στο χώρο του αθλητισμού, ενώ πριν από λίγες ημέρες, επιτέθηκε στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας αλλά και στην ανακοίνωση που έκανε η ΕΙΟ, αναφέροντας πως στην ουσία στοχοποιούν όλο το άθλημα.

Η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκης στη χώρα μας εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, αναφέροντας ότι «είκοσι χρόνια μία λαβωμένη ψυχή κρατούσε ένα μυστικό, το οποίο ήθελε να το ουρλιάξει, το έθαψε και όταν ήρθε η στιγμή – γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί τώρα – βλέπει τον ίδιο άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει – γιατί έχει εκλογές στην ομοσπονδία – και ευελπιστείς κάποια στιγμή από την αγωνία σου ότι θα περάσει αυτό και αυτό τον άνθρωπο δεν θα τον ξαναδείς. Και περνάει ο καιρός, ξανά μπροστά σου. Και καθώς μεγαλώνεις και δυναμώνεις, λες φτάνει πια, να μου βιάζεις και το μυαλό και την ψυχή. Αυτός ο φόβος είναι που δυναμώνει την εξουσία αυτού. Και λες δεν θα σου επιτρέψω αλώβητος να συνεχίσεις χωρίς καμία επίπτωση που δεν ξέρω αν το έχεις κάνει και σε κάποιον άλλο».

Τι είπε για τη δική της υπόθεση εκφοβισμού

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 fm, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, αναφερόμενη σε όσα κατήγγειλε η Σοφία Μπεκατώρου, είπε ότι «είναι μία πρακτική πάρα πολλών χρόνων που λέει ότι εγώ ο μεγάλος παράγων, είμαι στο απυρόβλητο, είμαι στο ατιμώρητο γιατί έχω εξουσία που μου την έχουν παραχωρήσει. Όποιος και να μιλήσει εναντίον μου δεν θα με κουνήσει, δεν θα με τρομοκρατήσει και εγώ συνεχίζω. Είναι απλά τα πράγματα».

Για τις δικές της εμπειρίες σημείωσε «Εγώ είχα απειλή, να μην μπω ποτέ στο αεροπλάνο της Βαρκελώνης γιατί θεωρητικά δεν διεκδικούσα καμία διάκριση. Στη Βαρκελώνη κέρδισα, στη Βαρκελώνη έκανα την υπέρτατη διάκριση και την κατάργηση όλων των αρνητικών σχολίων. Άρα, η απειλή ήταν μπροστά μου, έπρεπε να μην την δω και να την προσπεράσω και αν δεν υπήρχε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ίσως να μην πήγαινα ποτέ στην Βαρκελώνη. Το όριο το είχα πιάσει, αλλά αυτό δεν σου έδινε το όνειρο της μεγάλης διάκρισης. Οι παράγοντες είναι η εξουσία και στο απυρόβλητο. Εσύ που είσαι ο πρωταγωνιστής στο γήπεδο είσαι όμως δούλος έξω από το γήπεδο, γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία και προσπαθούμε χρόνια οι μεγάλοι αθλητές να την σπάσουμε για να μπορέσουν μικρότερα παιδιά να φτάσουν στην διάκριση».

Ερωτηθείσα αν έπεσε εκείνη θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε «εγώ είχα ένα μεγάλο προσόν, ξεκίνησα - παγκόσμια πρωτοτυπία - πολύ μεγάλη τον πρωταθλητισμό, ταυτόχρονα όμως παντρεμένη. Με έναν αθλητή της άρσης βαρών, καταξιωμένο στους αθλητικούς χώρους, γνωστό τοις πάσι, άρα δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε στην πλευρά της όποιας σεξουαλικής παρενόχλησης ήμουν καλυμμένη. Υπάρχουν και παράγοντες διαμάντια με το που σε βλέπουν σου δίνουν την δύναμη και την ώθηση για να ξεπεράσεις όρια. Άρα η εμπιστοσύνη είναι μεγάλη γιατί αυτή είναι η οικογένειά σου. Σε αυτόν τον χώρο να μην μπαίνει όποιος να ‘ναι. Ο αθλητισμός είναι ο πιο καθαρός χώρος στην κοινωνία για να μπορέσεις να στείλεις το παιδί σου, για να δυναμώσει και να φτιάξει χαρακτήρα. Μπορώ να βάλω υπογραφή. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι στέλνω το παιδί μου κάπου και εγώ δεν παρατηρώ, δεν παρακολουθώ και λέω εντάξει... Μη μπερδέψουμε και ισοπεδώσουμε και αφανίσουμε έναν χώρο που πραγματικά δομεί χαρακτήρες».

«Η δεινή θέση ήταν όλα τα χρόνια που το κουβαλούσε, που έλεγε να το πω να μην το πω. Τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας . Η στιγμή της εκδίκησης, του ήρεμου ύπνου της γιατί μέχρι τώρα είχε εφιάλτες. Τώρα θα διεκδικήσει το δίκιο της και καλά θα κάνει», είπε για την Σοφία Μπεκατώρου. Απαντώντας σε όσους αναρωτιούνται "γιατί τώρα, γιατί 23 χρόνια μετά" η κ. Πατουλίδου τονίζει «δεν είναι πάντα εύκολο να απενοχοποιηθείς από μία τέτοιου είδους πράξη που θέλεις να την κρατήσεις όσο το δυνατό στο σκοτάδι. Έχει μεγαλώσει και νιώθει πιο δυνατή. Υπάρχουν οι εκλογές των ομοσπονδιών τώρα και πάνω που έλεγες θα απεγκλωβιστούμε από αυτόν τον άνθρωπο όπου τον κοιτώ και θυμάμαι στιγμές που θέλω να ξεχάσω, κι όμως αυτός είναι ζωντανός και διεκδικεί εκ νέου μία άλλη θητεία. Ως εδώ και μη παρέκει».