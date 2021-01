Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Ελεύθεροι οι δυο ανήλικοι

Ποιοι περιοριστικοί όροι τους επιβλήθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο ανήλικων, που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη της ΣΤΑΣΥ την περασμένη εβδομάδα, καθώς και του αστυνομικού συγκατηγορουμένου τους, με ανακριτή και εισαγγελέα να ορίζουν περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση για τους δύο μαθητές.

Οι ανήλικοι έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του σταθμάρχη και για απείθεια που τους καταλογίζεται επειδή αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν, ενώ ο ειδικός φρουρός για τις κατηγορίες της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας οι δύο ανήλικοι κρίθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση για το αδίκημα που τους βαρύνει, αλλά με την επιβολή τόσο χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ στον καθένα όσο και με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον ορίστηκε ότι θα τελούν υπό επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρωγής.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Ο ειδικός φρουρός απολογούμενος είπε, μεταξύ άλλων, «Έμαθα για το περιστατικό λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή τους. Προσπάθησα να κατευνάσω την μητέρα. Όταν με ρώτησε αν πρέπει να παραδοθούν της απάντησα αμέσως "ναι" και της είπα ότι εγώ ίδιος θα συνόδευα τα παιδιά για να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα».

Από τα δύο αδέλφια, ο 17χρονος είπε ότι «Μέσα στο συρμό ο σταθμάρχης μας εξύβρισε και με γρονθοκόπησε», ενώ ο 15χρονος επανέλαβε ότι «έχουμε καταλάβει τι κάναμε. Έχουμε μετανιώσει και ζητούμε συγγνώμη από τον σταθμάρχη».