Αθλητικά

Μάνια Μπικόφ: η καταγγελία και η παρέμβαση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε για τον ιατ΄ρο που ζητούσε από τις αθλήτριες να γδυθούν για να τους κάνει ένεση στον… ώμο.

Λίγα 24ώρα μετά από την καταγγελία της πρώην αθλήτριας του πόλο Μάνιας Μπίκοφ για τον ιατρό που της ζητούσε επίμονα να κατεβάζει το μαγιό της, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) πήρε θέση, καταδικάζοντας το γεγονός, παρέχοντας νομική υποστήριξη σε περίπτωση που η ίδια θέλει να πάει την υπόθεση της στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την Μάνια Μπίκοφ, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, κ. Διαθεσόπουλος, επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά σχετικά με τη δημοσιοποίηση της ιστορίας της και της κάλεσε στην ομοσπονδία όπου και ακολούθησε πολύωρη συζήτηση, με τον ίδιο, τον Γ.Γ, και την εκτελεστική επιτροπή.

«Δεν σας κρύβω ότι στον χρόνο που μεσολάβησε έως τη συνάντηση μας και έχοντας στο μυαλό μου την απαράδεκτη ανακοίνωση της ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας, δεν ήξερα τι έπρεπε να περιμένω» αναφέρει στην ανάρτησή της στο Facebook η πρώην αθλήτρια και παίκτρια της εθνικής ομάδας.

Όπως συμπληρώνει, «φτάνοντας με τον σύζυγο μου Σπύρο και μετά την πρώτη επαφή, ο Πρόεδρος, πήρε τον λόγο και μου εξέφρασε αμέσως την αμέριστη συμπαράσταση του ίδιου και της Ομοσπονδίας, καταδικάζοντας απόλυτα το γεγονός. Έκανε ξεκάθαρο ότι η ομοσπονδία είναι πλήρως δίπλα μου σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την έκταση που επιθυμώ να δώσω και όσο μακριά κι αν θέλω να το προχωρήσω, ως επίσης παρέχοντας μου νομική υποστήριξη και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Η Μάνια Μπίκοφ δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του γνωστού ορθοπεδικού και, όπως εξηγεί, σκοπός της καταγγελίας ήταν «μέσα από την δική μου εμπειρία να δημοσιοποιηθεί μια πραγματικότητα, η οποία συμβαίνει και στον αθλητισμό όπως δυστυχώς και σε κάθε τομέα της κοινωνίας, να στηρίξω την γενναία απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου, να ενθαρρύνω όποιον και όποια έχει υποστεί βία οιαδήποτε μορφής να βρει το θάρρος να μιλήσει αλλά κυρίως να ξεκινήσουν επιτέλους δράσεις από την πολιτεία κ άλλους φορείς ώστε να μην βρεθεί ποτέ ξανά άλλο άνθρωπός σε παρόμοια θέση, ούτε στον αθλητισμό ούτε πουθενά. Τα περιστατικά αυτά δεν πρέπει να στιγματίσουν τον ίδιο τον αθλητισμό ούτε τα αθλήματα τα οποία υπηρετήσαμε ή υπηρετούμε. Πρέπει όμως σίγουρα κάθε τέτοια ανομη ενέργεια να βγει στην επιφάνεια και να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος. Θα ευχαριστήσω λοιπόν δημόσια το ΔΣ της ομοσπονδίας και θα το συγχαρώ για την παραδειγματική αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού θέματος».