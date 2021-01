Πολιτική

“Πυρά” Τσίπρα για τις αλλαγές στην Παιδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για υποβάθμιση των Πανεπιστημίων έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε τηλεδιάσκεψη με τους πρυτάνεις.

Επίθεση στην Κυβέρνηση για τις αλλαγές στην Παιδεία που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους πρυτάνεις των ΑΕΙ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Απαξίωση του δημοσίου πανεπιστημίου, επιφανειακή και όχι ουσιαστική αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων αλλά ταυτόχρονα και αδιαφορία για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ, με αποτέλεσμα την επιδείνωσή τους, καταλόγισε στην κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με τους πρυτάνεις των ΑΕΙ.

Ο κ. Τσίπρας με αφορμή τις αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για «υποβάθμιση αντί για αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων», καταγγέλλοντας «προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων».

«Την ώρα που τα δημόσια πανεπιστήμια στην χώρα μας χρειάζονται ενίσχυση και έμπρακτη στήριξη τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές, η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί υπαρκτά αλλά ευτυχώς όχι γενικευμένα στο σύνολο των πανεπιστημίων φαινόμενα, ώστε να παρουσιάσει τα Δημόσια ΑΕΙ ως κέντρα ανομίας και παραβατικότητας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε πως τα φαινόμενα παραβατικότητας είναι υπαρκτά σε ορισμένες σχολές «και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε μεταξύ άλλων: «Προφανώς και ο ευαίσθητος χώρος της δημόσιας ανώτατης παιδείας, ο κατ’ εξοχήν χώρος δημοκρατίας, ιδεών και μόρφωσης, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι χώρος βανδαλισμών, βίαιων πράξεων, και παραβατικότητας» κάνοντας λόγο για «φαινόμενα που υπάρχουν σε ορισμένα πανεπιστήμια, και αμαυρώνουν τόσο την εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης, όσο και την εικόνα του φοιτητικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, που καμιά σχέση δεν έχουν μ’ αυτά».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ναι, τα πανεπιστήμια δεν γίνεται να είναι πεδίο δράσης οποιουδήποτε προβοκάτορα, κακοποιού, ή ακόμα και κάποιων που εμφανίζονται με επαναστατικό μανδύα, για να διαπράξουν απεχθείς πράξεις», τονίζοντας ωστόσο πως «τα πανεπιστήμια, όμως, δεν μπορεί να είναι και δεν θα γίνουν, πεδία βολής της κυβερνητικής προπαγάνδας και συκοφάντησης. Πεδία καταστολής και αστυνομοκρατίας. Πεδία πειραματισμών εις βάρος της δημόσιας Παιδείας, που ανοίγουν το δρόμο στην κερδοσκοπία και στην Παιδεία για τους λίγους».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την αντίθεση της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Συγκλήτων στην δημιουργία σώματος 1.000 οπλισμένων αστυνομικών μέσα στα ΑΕΙ και εστίασε στις συγκεκριμένες και αναλυτικές αντιπροτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της πανεπιστημιακής κοινότητας.

«Στο νομοσχέδιο που συζητείται προβλέπεται η πρόσληψη 1.000 επιπλέον αστυνομικών για τα πανεπιστήμια, αλλά δεν προβλέπεται η πρόσληψη καθηγητών, ούτε καν η προκήρυξη ακόμη και των θέσεων περίπου 300 καθηγητών που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «σοβαρότατες ελλείψεις στην φοιτητική μέριμνα, έλλειψη διοικητικού προσωπικού και προβληματική υλικοτεχνική υποδομή που σε ορισμένα ιδρύματα είναι μάλιστα υπαρξιακό ζήτημα».

Για τα ιδιωτικά κολέγια και τα ΑΕΙ

Πάντοτε σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα δεν θα λυθούν ούτε με την μείωση στην χρηματοδότησης ούτε με πολιτική που ενισχύει τα κολέγια έναντι των δημόσιων πανεπιστημίων. Ούτε με την πανεπιστημιακή αστυνομία ή με την διαγραφή των αιώνιων φοιτητών. Ούτε βέβαια με τα πειθαρχικά συμβούλια και κυρίως δεν θα εξαλειφθούν ούτε με την μείωση των εισακτέων και τον μη διορισμό καθηγητών» εξήγησε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας «δραματικό» το γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μπροστά σε αριθμό αστυνομικών σε σύγκριση με τον πληθυσμό ενώ είναι πάρα πολύ πίσω σε καθηγητές πανεπιστημίων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έκανε ιδιαίτερη μνεία στην «προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων έναντι των δημοσίων πανεπιστημίων».

«Όπως γνωρίζετε η υπουργός Παιδείας αρχικά είχε εξαγγείλει την βάση του δέκα. Δεν το έκανε διότι απλούστατα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την κοινωνική κατακραυγή. Άποψή μας είναι ότι πετάει το μπαλάκι στα πανεπιστήμια και θα ισχυριστεί ότι αυτά είναι υπεύθυνα για τον αποκλεισμό 20 χιλιάδων και πλέον νέων από τα δημόσια πανεπιστήμια» τόνισε, κάνοντας λόγο για προώθηση αυτών των μαθητών ως πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια που εσχάτως με διάφορες τροπολογίες απέκτησαν τη δυνατότητα όχι να δίνουν πτυχία ίσης εκπαιδευτικής αξίας με τα ΑΕΙ, αφού οι σπουδές τους υπολείπονται κατά πολύ, αλλά ισότιμης επαγγελματικής αξίας, αφού οι απόφοιτοί τους θα μπορούν να εγγράφονται ισότιμα στο Τεχνικό ή το Οικονομικό Επιμελητήριο». «Αυτό», τόνισε ο κ. Τσίπρας «είναι ζήτημα δικαιοσύνης αλλά και απαξίωσης κάθε έννοιας της αριστείας».