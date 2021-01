Κόσμος

Σύλληψη για κλοπή λάπτοπ από το γραφείο της Πελόζι

Ερευνά κατά πόσον προσπάθησε να πουλήσει τη συσκευή στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

(εικόνα αρχείου)

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν μία γυναίκα από την Πενσιλβάνια την οποία κατηγορούν ότι έκλεψε ένα λάπτοπ ή έναν σκληρό δίσκο από το γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κατά τη διάρκεια της εισβολής υποστηρικτών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Η Ράιλι Τζουν Γουίλιαμς, σε βάρος της οποίας έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παράνομη είσοδο στο κτίριο του Καπιτωλίου και διατάραξη της τάξης συνελήφθη χθες, Δευτέρα, μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το FBI ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο την Κυριακή πως η Γουίλιαμς φαίνεται σε ένα βίντεο να παίρνει «έναν φορητό υπολογιστή ή έναν σκληρό δίσκο» από το γραφείο της Πελόζι. Ερευνά κατά πόσον προσπάθησε να πουλήσει τη συσκευή στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι New York Times ανέφεραν πως η Γουίλιαμς παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία χθες. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που δόθηκε στο Δικαστήριο της περιφέρειας Κολούμπια, το FBI έλαβε πληροφορία από κάποιον που είπε πως ήταν πρώην σύντροφος της Γουίλιαμς.

Ο πληροφοριοδότης είπε πως η Γουίλιαμς «σκόπευε να πουλήσει τον υπολογιστή σε έναν φίλο στη Ρωσία, που στη συνέχεια σχεδίαζε να το πουλήσει στη SVR, την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας», αναφέρεται στο έγγραφο.

Σύμφωνα πάντα με τον πληροφοριοδότη, «η μεταφορά του υπολογιστή στη Ρωσία απέτυχε, για άγνωστους λόγους και η Γουίλιαμς τον έχει ακόμη στην κατοχή της ή τον κατέστρεψε». Η έρευνα για την υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Δεν είναι γνωστό πότε θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Το FBI ανέφερε νωρίτερα πως φαίνεται ότι η Γουίλιαμς εγκατέλειψε το σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα της, κοντά στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνιας, απενεργοποίησε το τηλέφωνό της και κατέβασε όλους τους λογαριασμούς της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η κλοπή ηλεκτρονικών συσκευών από τα γραφεία βουλευτών και γερουσιαστών ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρχές μετά την πολιορκία του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου από τους υποστηρικτές του Τραμπ, που θα αποχωρήσει αύριο από την προεδρία.

Δεκάδες ύποπτοι έχουν συλληφθεί αφότου ένας πλήθος παρακινημένο από τον Τραμπ επιτέθηκε στο Καπιτώλιο σε μια απόπειρα να σταματήσει την επικύρωση της νίκης του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Πολλοί τράβηξαν βίντεο και φωτογραφίες του εαυτού τους την ώρα που περιφέρονταν μέσα στο κτίριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ παραπέμφθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για υποκίνηση σε εξέγερση και τώρα αντιμετωπίζει δίκη στη Γερουσία.