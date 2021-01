Αθλητικά

“Φρένο” Αυγενάκη στη χρηματοδότηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

Τι ανακοινώθηκε για τα Πόθεν Έσχες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναστολή της χρηματοδότησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αποφάσισε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ύστερα από τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου αλλά και άλλων πρωταθλητών του αθλήματος.

Επίσης θα διενεργηθούν έλεγχοι στα Πόθεν Έσχες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς σύμφωνα με τον νόμο 2725/99, τα μέλη του ΔΣ μιας ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

«Η πλήρης εμπέδωση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δέσμευση», υπογράμμισε ο υφυπουργός Αθλητισμού.

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, αναστέλλεται οποιαδήποτε είδους χρηματοδότηση προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία έως ότου ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο ερευνών των αρμοδίων οργάνων της Δικαιοσύνης και του Αθλητισμού, αλλά και των υπηρεσιών της ΓΓΑ, σχετικά με τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, του Νίκου Κακλαμανάκη και άλλων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών μας για μορφές βίας κάθε είδους και φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας.

Επιπλέον, ξεκινά άμεσα ο έλεγχος στην ΕΙΟ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη νομιμότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης και οικονομικής λειτουργίας, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας και παραβιάσεων της ακεραιότητας.

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού υλοποιεί, ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, μία ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης της λογοδοσίας και της διαφάνειας στον χώρο του αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχοι σε Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών και αλλού.

Στο πρόγραμμα αυτό είχε ενταχθεί και ο έλεγχος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδία, ο οποίος ξεκινά άμεσα, προκειμένου να υπάρξει μία αντικειμενική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΕΙΟ, βάσει συγκεκριμένων ελεγκτικών κριτηρίων και μεθοδολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των αθλητικών ομοσπονδιών.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με επιστολή του στην Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, ζήτησε την διενέργεια ελέγχου περί της υποχρέωσης υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Πόθεν Έσχες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΟ.

«Η πλήρης εμπέδωση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στον χώρο του αθλητισμού, αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δέσμευση» τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.