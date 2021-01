Κόσμος

Κορονoϊός - Γιατροί στην Ουχάν: μας ζήτησαν να μην πούμε την αλήθεια (βίντεο)

Αποκαλύψεις σοκ από γιατρούς της Ουχάν που βιντεοσκοπήθηκαν κρυφά για ντοκιμαντέρ του ITV. Από πότε γνώριζαν ότι ο ιός είναι θανατηφόρος.

Σάλο προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Κίνα την εξάπλωση του κορονοϊού.

Ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο “Outbreak: The Virus That Shook The World” αποκαλύπτει οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται γιατροί της Ουχάν που παραδέχονται ότι τους ζητούσαν να πουν ψέματα για το πόσο γρήγορα μεταδίδεται ο ιός και για το πόσο θανατηφόρος είναι.

Οι υγειονομικοί της Ουχάν, από όπου και ξεκίνησε ο εφιάλτης του κορονοϊού, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι αποκαλύψεις τους καταγράφονται, λένε ότι ήξεραν για τους θανάτους από τον ιό ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά η ενημέρωση του ΠΟΥ για το θέμα έγινε στα μέσα Ιανουαρίου.

Συνειδητοποίησαν επίσης νωρίς ότι ο ιός μεταδιδόταν πολύ εύκολα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά οι διοικήσεις των νοσοκομείων τους ζήτησαν «να μην πουν την αλήθεια», προκειμένου οι Αρχές να διατηρήσουν μια μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία.

Η νέες αυτές μαρτυρίες έρχονται στην επιφάνεια εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στην Κίνα αφού μια ομάδα που υποστηρίχθηκε από τον ΠΟΥ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Πεκίνο ανταποκρίθηκε πολύ αργά μπροστά στο ξέσπασμα της πανδημίας. Κι όλα αυτά λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ δημοσίευσαν νέους ισχυρισμούς που υποδηλώνουν ότι ο ιός θα μπορούσε να έχει διαρρεύσει από ένα εργαστήριο του Ουχάν.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται επίσης ένα σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ότι η Κίνα είπε ψέματα στον κόσμο σχετικά με τα πρώτα στάδια της επιδημίας του κορονοϊού, επιτρέποντάς της να μετατραπεί σε παγκόσμια πανδημία. Η Κίνα ενημέρωσε για πρώτη φορά τον ΠΟΥ για 27 περιπτώσεις της τότε άγνωστης νόσου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, χωρίς να κάνει αναφορά για θανάτους έως τα μέσα Ιανουαρίου. Αλλά οι Κινέζοι γιατροί που καταγράφηκε κρυφά η μαρτυρία τους από δημοσιογράφο, λένε ότι ήξεραν τότε ότι ο ιός ήταν θανατηφόρος.

Ένας γιατρός είπε: «Στην πραγματικότητα, στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής κάποιου που γνωρίζω πέθανε από αυτόν τον ιό. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που γνωρίζω. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, οι γιατροί που παρευρέθηκαν σε μια συνάντηση εντός νοσοκομείου «τους είπαν να μην μιλήσουν» σχετικά με την πραγματική φύση της μετάδοσης. «Γνωρίζαμε ότι αυτός ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά όταν παρευρεθήκαμε σε μια συνάντηση, μας είπαν να μην μιλήσουμε », είπε ένας γιατρός. «Οι ηγέτες είπαν στους νοσοκομειακούς να μην πουν την αλήθεια». Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, όταν ο ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη του έκθεση για την κατάσταση, ο ιός είχε μολύνει τουλάχιστον 278 άτομα στην Κίνα και εξαπλώθηκε σε τρεις άλλες χώρες.

Οι γιατροί ισχυρίζονται επίσης ότι οι αρχές γνώριζαν τους κινδύνους των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, συνειδητοποιώντας ότι τα ταξίδια και τα πλήθη θα μπορούσαν να «επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού». «Οι τοπικοί παράγοντες τόνισαν ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν οι εκδηλώσεις και οι εορτασμοί, αλλά το έκαναν τελικά, γιατί αυτά τα γεγονότα θα παρουσίαζαν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία», αναφέρεται σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ.

Μεταξύ των ιατρών της Ουχάν που προχώρησαν σε αποκαλύψεις είναι και ο ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες, Δρ Yi-Chun Lo, αναπληρωτής γενικός διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου Νόσων στην Ταϊβάν.

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του ιολόγου Sir Paul Nurse, του Francis Crick Institute στο Λονδίνο, ότι το ξέσπασμα της πανδημίας από την Κίνα στον υπόλοιπο κόσμο ήταν «σαν μια δασική πυρκαγιά στο εσωτερικό της Αυστραλίας». «Αυτό που θα χρειαζόταν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια για να εξαπλωθεί πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια μπορεί να εξαπλωθεί σε 24 ώρες», είπε.

