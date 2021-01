Life

Πέθανε η Πένυ Σταυροπούλου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια της ηθοποιού.

Νέα απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο. Την τελευταία της πνοή άφησε η ηθοποιός Πένυ Σταυροπούλου έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση για τον θάνατο της Πένυ Σταυροπούλου έκανε γνωστή με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ανέφερε:

«Ακόμα μία μεγάλη απώλεια για την θεατρική μας οικογένεια… Από πληροφορίες συναδέλφων μαθαίνουμε ότι έφυγε από την ζωή χτυπημένη από καρκίνο η αγαπημένη μας συνάδελφος Πένυ Σταυροπούλου που τόσες ωραίες θεατρικές στιγμές μας έχουν συνδέσει… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Πένυ».

Η Πένυ Σταυροπούλου είχε παίξει στις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» και «Εργαζόμενη Γυναίκα», καθώς και σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου.