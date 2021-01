Κόσμος

“Θάλασσα” από σημαίες για την ορκωμοσία Μπάιντεν (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από τις προετοιμασίες για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου. "Φρούριο" η Ουάσινγκτον.

Εκατοντάδες χιλιάδες σημαίες των ΗΠΑ τοποθετήθηκαν ενόψει της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν στο εθνικό πάρκο της Ουάσινγκτον «National Mall», που βρίσκεται μεταξύ του Μνημείου του Λίνκολν στα δυτικά και του Καπιτωλίου στα ανατολικά.



Το «λιβάδι λαβάρων», όπως αποκαλείται, με τις περίπου 191.500 αστερόεσσες, προορίζεται να τιμήσει τους σχεδόν 400.000 Αμερικανούς που έχασαν τη ζωή τους λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Οι σημαίες τοποθετήθηκαν σε σειρές μπροστά από το Καπιτώλιο και η εκδήλωση συμπληρώνεται από 56 δέσμες φωτός, που αντιπροσωπεύουν τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ και τις αμερικανικές κτήσεις.

“Φρούριο” η Ουάσιγκτον

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) υποβάλλουν σε έλεγχο τους στρατιωτικούς οι οποίοι προστατεύουν την Ουάσινγκτον και θα εγγυηθούν την ασφάλεια της τελετής ορκωμοσίας, αύριο Τετάρτη, του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, εν μέσω των ανησυχιών που έχουν ενταθεί μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο και των μέτρων ασφαλείας άνευ προηγουμένου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον για να εγγυηθούν την ασφάλειά της μετά την επίθεση οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο με σκοπό να εμποδιστεί να κυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν την 6η Ιανουαρίου.

Τομείς στο κέντρο της πόλης, όπως το περίφημο National Mall, έχουν κλείσει τελείως για το κοινό. Έχουν εγερθεί μεταλλικοί φράκτες, έχουν τοποθετηθεί τσιμεντένια μπλοκ, ενώ βαριά φορτηγά χρησιμοποιούνται για να εμποδίζεται η κίνηση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Ουάσινγκτον.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς διατάχθηκαν ρητώς να αναφέρουν οτιδήποτε «ανάρμοστο» στις τάξεις τους στους ανώτερούς τους.

«Αν και δεν έχουμε συγκεντρώσει καμία πληροφορία που να υποδεικνύει πως υπάρχει απειλή εκ των έσω, δεν αφήνουμε πέτρα που δεν θα αναποδογυρίσουμε για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Καπιτωλίου», εξήγησε ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Κρις Μίλερ.

Ο Πίτερ Γκέινορ, υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας στην απερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, τόνισε από την πλευρά του ότι σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αύριο, όταν ο Μπάιντεν θα ορκιστεί στον χώρο έξω από το Καπιτώλιο.

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Γκέινορ χαρακτήρισε τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται τα μέλη της Εθνοφρουράς «συνετό» μέτρο, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων κι εν μέσω απειλών στο διαδίκτυο για νέες επιθέσεις.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

