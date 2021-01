Κόσμος

Κορονοϊός: Το σχέδιο της Κομισιόν για “ενιαία δράση” στην ΕΕ

Που δίνει προτεραιότητα η Κομισιόν και τι ζητά για την επίτευσξη των στόχων. Τι δηλώνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκη Επιτροπή ζήτησε σήμερα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να θέσουν ως στόχο τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού τους ως το καλοκαίρι το 2021 και του 80% του προσωπικού στην υγεία, καθώς και των άνω των 80 ετών ως το Μάρτιο του 2021.

Δύο ημέρες πριν την τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid19, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου παρουσίασαν το σχέδιό της Επιτροπής για μια «ενιαία δράση» στην ΕΕ. Καθώς ο ρυθμός μετάδοσης του ιού αναμένεται να αυξηθεί σταθερά τους επόμενους μήνες, δίνεται προτεραιότητα στην επιτάχυνση των εμβολιασμών, στην αύξηση των διαγνωστικών τεστ, καθώς και στην αύξηση εντοπισμού νέων στελεχών του ιού. Παράλληλα, η Επιτροπή καλεί τις χώρες της ΕΕ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους περιορισμούς στις κοινωνικές επαφές, τις φυσικές αποστάσεις, να συντονίσουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να πολεμήσουν την παραπληροφόρηση.

Πιστοποιητικά εμβολιασμού

Αναφορικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, η Στέλλα Κυριακίδου τόνισε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για να συμφωνηθεί μια «κοινή προσέγγιση», ως τα τέλη Ιανουαρίου, που θα επιτρέπει την ταχεία χρήση διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού εντός της ΕΕ, για τη διασφάλιση της σωστής ιατρικής παρακολούθησης καθώς και για την παρακολούθηση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. «Αυτή θα είναι η επόμενη πρόκληση μας, και παρόλο που είναι πρόωρο να εξετάσουμε τη χρήση πιστοποιητικών εμβολίου για άλλους σκοπούς εκτός από την προστασία της υγείας, μια προσέγγιση της ΕΕ μπορεί να διευκολύνει στο μέλλον άλλες διασυνοριακές εφαρμογές τέτοιων πιστοποιητικών», τόνισε η Επίτροπος.

Τεστ και νέα στελέχη του ιού

Η Επιτροπή προειδοποιεί για την εμφάνιση εξαιρετικά μεταδοτικών νέων στελεχών του ιού και ζητά από τις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν επειγόντως τον εντοπισμό τους μέσω των θετικών δειγμάτων που έχουν από τα τεστ, κατά τουλάχιστον 5% -10%. Η Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι επί του παρόντος, πολλά κράτη μέλη κάνουν δοκιμές σε λιγότερο από το 1% των δειγμάτων που είναι πολύ χαμηλά για να προσδιορίσουν την εξέλιξη των μεταλλάξεων του ιού. «Ζητάμε από τα κράτη μέλη να μοιραστούν γονιδιωματικές αλληλουχίες σε επίπεδο ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να τα υποστηρίξουμε για να αυξήσουν την ικανότητα αυτή στο εγγύς μέλλον, κινητοποιώντας κεφάλαια για την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού.», ανέφερε.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι η εμφάνιση των νέων στελεχών του ιού και οι σημαντικές αυξήσεις των κρουσμάτων δεν μας αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού. «Οι προτάσεις μας σήμερα στοχεύουν στην προστασία περισσότερων ζωών και στην ελάφρυνση των ήδη επιβαρυμένων συστημάτων υγείας και των εργαζομένων. Έτσι η ΕΕ θα βγει από την κρίση. Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό αν και δεν έχει φτάσει ακόμη».

Διατήρηση της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας

Η Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου μετάδοσης που συνδέεται με τα ταξίδια. Όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα μέχρι η επιδημιολογική κατάσταση να βελτιωθεί σημαντικά. Πρέπει να διατηρηθούν τα τεστ των ταξιδιωτών από περιοχές με υψηλότερη συχνότητα των νέων στελεχών που προκαλούν ανησυχία.

Διεθνής αλληλεγγύη για τα εμβόλια

Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση ευρύτερης διεθνούς πρόσβασης στα εμβόλια.Θα δημιουργήσει το μηχανισμό «Team Europe» για τη διάρθρωση της παροχής εμβολίων που μοιράζονται τα κράτη μέλη με τις χώρες εταίρους. Αυτό θα επιτρέψει την κοινή χρήση με τις χώρες εταίρους σε μερικές από τις 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχει διασφαλίσει η ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα Δυτικά Βαλκάνια, την ανατολική και νότια γειτονιά της ΕΕ και την Αφρική. Η Team Europe έχει ήδη κινητοποιήσει 853 εκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη του μηχανισμού COVAX για ισότιμη πρόσβαση εμβολίων κατά του κορονοϊού, παντού στον κόσμο. Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές της COVAX.

Σχοινάς: εφικτοί οι στόχοι

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι στόχοι που ζητά η Επιτροπή για τους εμβολιασμούς είναι εφικτοί», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, οι στόχοι αυτοί θα βοηθήσουν την προσπάθεια και θα επιταχύνουν τη διαδικασία εμβολιασμού. Τόνισε ότι μόνο δύο εμβόλια έχουν εγκριθεί στην ΕΕ, αλλά πολύ σύντομα θα εγκριθεί ένα τρίτο εμβόλιο (AstraZeneca) και μετά ένα τέταρτο (Johnson&Johnson). «Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, η Ευρώπη θα έχει σημαντική ποσότητα δόσεων», δήλωσε ο Μ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι αν όλα πάνε καλά με την παραγωγή, θα επιτευχθεί ο στόχος εμβολιασμών ως το τέλος Μαρτίου.

Ερωτηθείς για την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για τα «διαβατήρια» εμβολιασμού, ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι ποτέ ο Έλληνας πρωθυπουργός , όπως και η Κομισιόν, δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο «διαβατήριο», αλλά τον όρο «πιστοποιητικό». «Αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ», πρόσθεσε. Ο Μ. Σχοινάς τόνισε ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς και απαιτούνται εξαιρετικά μέτρα. «Αυτά τα πιστοποιητικά πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ ή και πέραν αυτής. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε γι να ενθαρρύνουμε τις μετακινήσεις και τα ταξίδια με βάση την ασφάλεια», είπε. Σημείωσε, ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν να καθορίσει τη μελλοντική τους χρήση - συνεπάγεται πολιτική συζήτηση των ευρωπαίων ηγετών για τις παραμέτρους όλων αυτών των θεμάτων. Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς είπε ότι είναι μια «ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή» και οι αποφάσεις για την αδειοδότηση των φαρμάκων ανήκουν στον Οργανισμό, όχι στα θεσμικά όργανα, ούτε στις κυβερνήσεις.