Κοινωνία

Προαστιακός: Αλλαγές σε δρομολόγια από την Τετάρτη

Ποια τοπικά δρομολόγια αλλάζουν, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στα δρομολόγια του Προαστιακού από αύριο Τετάρτη, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στην υποδομή στο Κορωπί.

Όπως έγινε γνωστό από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέχρι νεωτέρας, οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα τοπικά δρομολόγια Άνω Λιόσια - Κορωπί - Άνω Λιόσια θα τερματίζουν και θα αναχωρούν από τον σταθμό της Κάντζας αντί για το Κορωπί.