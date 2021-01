Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: διήμερο δράσης για τη φάση των “16”

Το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με τις πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των «16» συνεχίζεται το διήμερο 20-21 Ιανουαρίου το Κύπελλο Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στην κλήρωση της 5ης Ιανουαρίου μπήκαν μόνο οι 14 ομάδες της Super League, καθώς η ΕΠΟ δεν είχε πάρει ξεκάθαρη απάντηση από την αρμόδια Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων αναφορικά με τη συμμετοχή στη διοργάνωση και ομάδων από τη Super League 2.

Η φάση των «16» περιλαμβάνει έξι ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα προκριθούν στην προημιτελική φάση, εκεί όπου πέρασαν χωρίς αγώνα ο Παναθηναϊκός και η Λαμία.

Οι ομάδες που μετέχουν στους «16» θα προσπαθήσουν, ει δυνατόν, να εξασφαλίσουν από το πρώτο παιχνίδι το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, ενώ σε διαφορετική ποερίπτωση, θα επιδιώξουν να πάρουν από την πρώτη αναμέτρηση το προβάδισμα για την πρόκριση, προκειμένου να τελειώσουν τη... δουλειά στη ρεβάνς.

Το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1

Πανθεσσαλικό 15:00 Βόλος-ΟΦΗ

«Κλ. Βικελίδης» 15:00 Άρης-Αστέρας Τρίπολης

Γηπ. Τούμπας 17:15 ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Γηπ. Παναιτωλικού 19:30 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

ΟΑΚΑ 21:30 ΑΕΚ-Απόλλων Σμύρνης

ΠΕΜΠΤΗ 21/1

«Οι Ζωσιμάδες» 19:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος