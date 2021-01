Κοινωνία

“Λέανδρος”: Κλειστά σχολεία την Τετάρτη, λόγω παγετού

Σε ποιές περιοχές της χώρας δεν θα λειτουργήσουν κανονικά τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και οι σταθμοί.

Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών και του ολικού παγετού που επικρατούν στην Δυτική Μακεδονία, με απόφαση των δημάρχων των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κοζάνης, Φλώρινας, και Καστοριάς, τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 θα παραμείνουν κλειστά.

Στους δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 10.00 πμ.

Θα παραμείνουν ανοικτοί οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί στον Δήμο Φλώρινας, στον δήμο Σερβίων της ΠΕ Κοζάνης και στο δήμο Γρεβενών.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία σε Βαρνάβα και Γραμματικό Αττικής

Με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνος, τέργιου Τσίρκα, σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής κ.Αργύρη Λάσκο, ανοίγουν αύριο, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου τα Δημοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία και ο Βρεφονηπιακός σταθμός στο Βαρνάβα και στο Γραμματικό. Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται στις 10.00. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων έχει αποκατασταθεί πλήρως, καθώς έχουν επιλυθεί τυχόν προβλήματα εξαιτίας του χαμηλού βαρομετρικού «Λέανδρος».