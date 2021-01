Οικονομία

IATA σε Κομισιόν: Στηρίξτε την πρόταση Μητσοτάκη για κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Το πιστοποιητικό θα δίνει το "ελευθέρας" για ταξίδια εντός της Ευρώπης χωρίς τεστ.

Επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν έστειλε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) καλώντας την να στηρίξει την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και να εκδοθεί ένα κοινό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Με το πιστοποιητικό θα επιτρέπεται στον εμβολιασμένο να ταξιδεύει ελεύθερα εντός της Ευρώπης χωρίς τεστ.

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Αλεξάντρ Ντε Ζινιάκ κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδιώξουν μια πολιτική που θα οδηγούσε στην επάνοδο των οικονομικών και κοινωνικών προνομίων της ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από εκείνους που έχουν εμβολιαστεί.

Το πιστοποιητικό θα έχει τη μορφή κωδικού QR και θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τον εμβολιασμό, όπως εάν έχουν γίνει και οι δύο δόσεις, από ποιο εμβόλιο, αλλά και οι σχετικές ημερομηνίες.

«Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πρέπει να υιοθετηθεί επειγόντως από την Κομισιόν και όλα τα κράτη μέλη. Ο εμβολιασμός είναι το βασικό κλειδί για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σύνορα και να εκκινήσει η οικονομική ανάκαμψη. Ένα πανευρωπαϊκό κοινώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού θα ήταν ένα σημαντικό βήμα ώστε να δοθεί στις κυβερνήσεις η εμπιστοσύνη για το ασφαλή άνοιγμα των συνόρων και στους επιβάτες τη σιγουριά πως θα πετούν χωρίς το εμπόδιο της καραντίνας» τονίζει ο Ζινιάκ.