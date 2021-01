Αθλητικά

ΝΔ για αθλητική μεταρρύθμιση: αναγνωρίζεται η αναγκαιότητά της “κατόπιν εορτής”

Όπως αναφέρει η ΝΔ, οι συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις καταργούν την ισοβιότητα των παραγόντων και δυναμώνουν τη φωνή των αθλητών.

«Με αφορμή αποκαλύψεις ολυμπιονικών μας και άλλων ανθρώπων του αθλητισμού, πολλοί θυμήθηκαν τον νοσηρό ρόλο "αιώνιων ηγεσιών" και "καθεστώτων" που είχαν στηθεί σε συγκεκριμένες ομοσπονδίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Αυτό που ξέχασαν είναι ότι η αθλητική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με τον νόμο 4639 του 2019 και συνεχίστηκε με τον νόμο 4726 του 2020 βάζει τέλος σε αυτά ακριβώς τα φαινόμενα θεσπίζοντας όριο θητειών και ηλικίας για τη συμμετοχή στα ΔΣ των ομοσπονδιών, συμμετοχή εκπροσώπου των αθλητών σε κάθε ΔΣ ομοσπονδίας με δικαίωμα ψήφου καθώς και αξιολόγηση των ομοσπονδιών με αντικειμενικά κριτήρια. Οι συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που καταργούν την ισοβιότητα των παραγόντων και δυναμώνουν τη φωνή των αθλητών στις ομοσπονδίες, καταψηφίστηκαν από σύσσωμη την αντιπολίτευση».

Η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει: «Είναι θετικό που, έστω και κατόπιν εορτής, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αθλητικής μεταρρύθμισης που η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε μόνη της στη Βουλή. Ευτυχώς για τα παιδιά μας και τον υγιή αθλητισμό δεν τους ακούσαμε και δεν κάναμε πίσω, με αποτέλεσμα οι επικείμενες εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών να είναι οι πρώτες που θα γίνουν με το νέο πλαίσιο».