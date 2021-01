Κοινωνία

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας Αγρινίου και εισαγγελέα.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με ομόφωνη απόφασή ανακρίτριας και εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένων, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο του 91χρονου άνδρα.

Στην ανακρίτρια Αγρινίου απολογήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι από το Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση συμμορίας και ληστεία από την οποία προκλήθηκε θάνατος. Ο 55χρονος ανιψιός που είναι ένας εκ των κατηγορουμένων και τα δύο αδέλφια συντοπίτες του ζευγαριού αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Κατέθεσαν συνολικά πέντε μάρτυρες υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν πώς στις 8 του μήνα, την ημέρα που τοποθετείται χρονικά το συμβάν οι κατηγορούμενοι ήταν μαζί τους.

Η υπόθεση, όταν αποκαλύφθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Στη μονοκατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού στο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας έπειτα από πέντε ημέρες βρέθηκε δεμένη η 85χρονη γυναίκα και δίπλα της νεκρός από ασφυξία και φιμωμένος ο 91χρονος σύζυγός της. Η ίδια φέρεται να αναγνώρισε έναν εκ των δραστών όπως είπε στην αστυνομία. Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο Νοσοκομείο του Αγρινίου. Κίνητρο των δραστών ήταν, όπως φαίνεται, η ληστεία αλλά μέχρι στιγμής τα κλοπιμαία δεν έχουν βρεθεί.