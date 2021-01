Αθλητικά

Καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για κατάχρηση εξουσίας στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (βίντεο)

Μαρτυρίες για παράτυπες συμπεριφορές με στόχο τον αποκλεισμό αθλητών. Ξεκινά έλεγχος εις βάθος. Τι λέει η ΓΓ της Ομοσπονδίας.