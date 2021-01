Αθλητικά

Σοκ με Κουρμπέλη στον Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άσχημα τα νέα για τον αρχηγό του "τριφυλλιού".

Πλήγμα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη στον Παναθηναϊκό!

Ο αρχηγός της ομάδας αποφασίστηκε να υποβληθεί την Τετάρτη σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση στον ορθό κοιλιακό στο νοσοκομείο «Υγεία» και θα μείνει εκτός δράσης για, τουλάχιστον, τέσσερις εβδομάδες. Ουσιαστικά πρόκειται για υποτροπή σε προ 7ετιας χειρουργείο

Ο διεθνής Έλληνας μέσος θα χάσει τα παιχνίδια με ΟΦΗ, Βόλο, Λαμία, Ατρόμητο και Ολυμπιακό, με τον Λάζλο Μπόλονι να καλείται να βρει λύσεις για να καλύψει το μεγάλο κενό του στη μεσαία γραμμή.