Τραμ: σε λειτουργία η γραμμή από Αγία Σκέπη έως ΣΕΦ

Ολοκληρώθηκε και παραδίδετα σήμερα στο επιβατικό κοινό, το τμήμα της γραμμής του Τραμ από την Αγία Σκέπη έως τον κόμβο του ΣΕΦ, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (φάση Α’), που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Η γραμμή είχε ήδη παραδοθεί στη ΣΤΑΣΥ στις 11 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνει δοκιμαστική λειτουργία και οι τελικοί έλεγχοι. Ειδικότερα από την Περιφέρεια Αττικής, ανακατασκευάσθηκε ριζικά το τμήμα της γραμμής του Τραμ από Χ.Θ. 1+000 εως Χ.Θ. 2+820 σε νέα, χαμηλότερη υψομετρικά, θέση. Επίσης ανακατασκευάστηκε τμήμα της γραμμής μήκους 120μ. πλησίον της στάσης «Αγία Σκέπη» και τοποθετήθηκε νέα διαγώνιος πριν από τη στάση «Τροκαντερό» (Χ.Θ. 3+940)

Η νέα σύγχρονη γραμμή βρίσκεται σε νέα, χαμηλότερη, θέση προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία στις χαμηλές περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας. Αυτό επετεύχθη, μέσω υπόγειας διάβασης κατασκευασμένης αποκλειστικά γι’ αυτό τον σκοπό και ελευθερώνοντας δύο επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στην παλιά παραλιακή Εθν. Μακαρίου που είχαν καταληφθεί κατά την αρχική κατασκευή του.

Για την ανακατασκευή της γραμμής, χρησιμοποιήθηκε το σύγχρονο σύστημα επιδομής RhedaCity που αφενός εξασφαλίζει μεγάλη ελαστικότητα για μειωμένο θόρυβο και απορρόφηση κραδασμών και αφετέρου επιτρέπει την μελλοντική αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση της τροχιάς σε εξαιρετικά χαμηλούς χρόνους. Η τελική επίστρωση της τροχιάς από σταθεροποιημένη γη παρουσιάζει αρτιότατο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα συντήρησης. Τέλος, οι ενδιάμεσες στάσεις Μοσχάτο, Καλλιθέα και προσεχώς η στάση Τζιτζιφιές ανακαινίσθηκαν και συντηρήθηκαν πλήρως.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας της γραμμής του τραμ ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής: «Παραδίδουμε αύριο στο κοινό ένα σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής και ιδιαίτερα της πόλης του Πειραιά, βελτιώνοντας σημαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την άριστη συνεργασία μας αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας για την σημαντική δουλειά που έκαναν. Το έργο έγινε στο πλαίσιο των υποδομών που υλοποιούμε για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, ένα έργο πνοής, που θα αλλάξει το πρόσωπο της Αττικής. Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελούν για εμάς προτεραιότητες, αδιαμφισβήτητες. Ή Αττική αλλάζει, όπως δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες».