Προκλητική απάντηση των Τούρκων σε Δένδια για μειονότητες

Αφορμή η ελληνική μειονότητα στην Ίμβρο και την Τένεδο.

Επιθετική απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για την ελληνική μειονότητα στην Ίμβρο και την Τένεδο.

Η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα, ότι «με την καταπιεστική της πολιτική εναντίον της τουρκικής μειονότητας της Θράκης έχει καταδικαστεί τρεις φορές από το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Είναι κωμικοτραγικό ένας υπουργός Εξωτερικών μιας τέτοιας χώρας να κατηγορεί τη χώρα μας για μειονοτικά δικαιώματα» αναφέρει η ανακοίνωση και συμπληρώνει πως «ο Έλληνας ΥΠΕΞ πριν κάνει τέτοιες δηλώσεις πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να καθαρίσει πρώτα την αυλή του σπιτιού του».

«Η Ελλάδα συστηματικά παραβιάζει τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, που προκύπτουν από τη Λωζάνη και από άλλες συνθήκες. Η Ελλάδα στο ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών, την άρνησης της τουρκικής ταυτότητας και στα ζητήματα της εκπαίδευσης πρέπει να κάνει διάλογο με την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Στη χώρα μας έχουν γίνει πολλά εποικοδομητικά βήματα για την επίλυση των προβλημάτων της Ελληνικής Ορθόδοξης Μειονότητας σε συνεργασία με τους Έλληνες Ορθόδοξους πολίτες μας τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, στην Ελλάδα, που είναι μέλος της ΕΕ και βλέπει τον εαυτό της ως το λίκνο της δημοκρατίας, δεν υπάρχει πρόοδος, αλλά οπισθοδρόμηση.

«Ενώ η Τουρκία, μετά από τα αιτήματα των Ελληνορθόδοξων πολιτών μας άνοιξε σχολεία στην Πρίγκηπο για τέσσερις μαθητές, η Ελλάδα συνεχίζει να κλείνει τα σχολεία μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη. Η μείωση του αριθμού των σχολείων μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη από 231 σε 115 από την Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια είναι ο πιο αποκαλυπτικός δείκτης της οπτικής των δύο χωρών έναντι των μειονοτήτων», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.